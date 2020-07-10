警方全程護送三倍券今抵桃園 鄭文燦決定領實體券

振興三倍券將於郵局15日開賣，桃園郵局首批三倍券今天早上從台北郵件中心運抵桃園、中壢快捷股，桃園警方全程護送，在郵局完成分裝後，14條運送至支局的路線也再各派2車8人前導、押後，務求護送嚴實安全，由於最遠的支局位於復興區，預計下午抵達。桃園市長鄭文燦表示「會領實體券」，可用200面額換400元桃園夜市券。

花蓮縣長徐榛蔚今天率縣府團隊到桃園市政府交流，會後與鄭文燦被問到三倍券議題，她說，這是民眾權益，會支持三倍券，鄭也說，三倍券已1千萬人預購，多數選實體券，因市府有加碼桃園夜市券方案，自己也會買實體三倍券，會再安排時間選購。

即將於郵局開賣的三倍券陸續運抵各縣市，桃園市首批三倍券今天早上8點多從台北出發，分2條路線運抵桃園、中壢快捷股，車程約40分鐘，在警方護送下皆順利抵達。

在快捷股點交分裝後，一箱箱裝箱的三倍券再分批上郵務車，分頭前往桃園各14間支局存放，桃園警方全程戒備，每輛開往支局的郵務車前後各1輛警車戒備、錄影，今天中午陸續抵達各支局，警方強調，已經在各支局設置巡邏箱，將加強巡簽維護安全。