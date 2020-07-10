快訊

新增2名境外移入個案 指揮中心下午2時臨時記者會

立法院同意 黃榮村、周弘憲出任考試院正副院長

楊梅跆拳道暨運動場館今開工　預計2022年5月完工

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市楊梅跆拳道暨運動場館，預計2022年5月完工。圖／工務局提供
桃園市楊梅跆拳道暨運動場館，預計2022年5月完工。圖／工務局提供

桃園市「楊梅體育園區興建計畫 跆拳道暨運動場館新建工程」，今天早上舉行動工典禮，工期650天，預計2022年5月完工，將提供楊梅區居民良好的體育活動、跆拳道選手的培訓基地及競賽場，是南桃園地區重要的運動、休閒等多功能活動場館。

桃園市長鄭文燦表示，南桃園地區多年來欠缺大型運動空間，該工程基地位於國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處，規劃興建1棟地下1層及地上4層的建築物，總樓地板面積約14352平方公尺。

1樓規劃為入口大廳及游泳區域，提供游泳池、蒸氣室、烤箱、SPA池、醫護室及服務台、商店空間等；2樓至4樓提供跆拳道練習及競賽區、健身區、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室、會議及辦公室等；將地下室及戶外部分空間規劃為停車場，可提供約99輛汽車位，工程經費約新台幣7.2億元。

整體設計以消光金屬板包覆鋼構建築，利用現代幾何塊堆疊與空間相互呼應，水平垂直的韻律分割柔化建築物量體，建築外牆色彩以銀色為基底，搭配黑色金屬鋼板及深灰色茶花意象圖騰，提升整體外觀精緻度。

戶外地面及人行道使用高壓透水地磚、綠化植草磚鋪設，以增加地面透水能力，並將戶外停車空間與地下停車場動線相連接，使停車場入口與廣場入口分開讓人車分道；也進行景觀綠化，種植各種花草樹木。

工程基地位於國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處。圖／工務局提供
工程基地位於國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處。圖／工務局提供
桃園市楊梅跆拳道暨運動場館，預計2022年5月完工。圖／工務局提供
桃園市楊梅跆拳道暨運動場館，預計2022年5月完工。圖／工務局提供

建築 停車場 跆拳

延伸閱讀

明年上路／北市畫空品區 3站6景點 烏賊車禁入 最高罰6萬

常春藤學校體育活動全喊停 預計全美各校將跟進

空軍決標 將執行屏縣東港「共和新村」強制拆除工程

彰化市容改造工程工安頻出包 號誌扯斷、工程車又翻覆

相關新聞

巷內美食／曉賢的店印尼美食 招牌薑黃飯

來自印尼的新住民房曉賢在苗栗市開店推出家鄉味特色料理，她調整薑黃飯辣度，不僅許多新住民來品嘗，一解思鄉情懷，口耳相傳的印...

幼兒聽力異常 苗縣18日免費複檢

苗栗縣今年進行164家幼兒園3533名幼童聽力篩檢，異常率達7.2 %，因縣內醫療院所聘用的聽力師編制少，得到外縣市大型...

竹縣建智慧教室 司馬庫斯也能高速上網

新竹縣政府獲教育部前瞻計畫補助，將投入2億2600多萬元改善各國中、小網路硬體設備，預計9月開學就能完工使用，全縣120...

業界歡迎農遊券… 一券在手 花錢沒那麼痛

農委會將推出250元農遊券，全台限量500萬份，桃園市已有73家業者加入使用行列，普遍樂觀其成，「民眾一券在手，花錢沒那...

暢玩軌道館、探捷運工地 桃市親子來報名

暑假就要到了，桃園市政府捷運工程局為讓更多親子認識桃園軌道發展，敲定8月將辦2梯次的「三心六線‧捷伴軌道探索日」，除能獨...

桃園親子玩樂新地標 台茂5千坪綠地公園五大主題免費玩

最近桃園青埔站區話題多，今年夏天包括新光影城、IKEA、八景島水族館Xpark將陸續開幕啟動，不讓青埔話題專美於前，位於...

農委會250元農遊券 桃園業者樂見「民眾花錢沒那麼痛」

行政院農委會將推出250元農遊券，全台限量500萬份，桃園首波已有73家業者加入使用行列，業者普遍樂觀其成，「民眾一券在手，...

桃市增10班學前特教班 預估服務300多名早療學童

為幫助身心障礙及發展遲緩幼兒早期介入，掌握學前發展黃金期，桃園市積極於幼兒園設置學前特殊教育班，今年大幅增設10班，為歷...

北橫原復興新溪口吊橋11日重新開園 8月2日前免費入園

桃園市復興區北橫新溪口吊橋全長303公尺，歷經5個多月封園整修後，11日（週六）重新對外開放，區長游正英保證比整修前更美...

竹縣國中小學全面建智慧教室 偏鄉小學網速也將達300M

新竹縣各國民中、小學獲教育部前瞻計畫補助，全面建置校園數位建設，將投入2億2600萬經費改善新竹縣學校網路硬體設備環境，...

書法作品也能成網美景點 桃園文山國小打造玩墨美術館

談到書法課，小學生們一致回應「好無聊」，為了洗刷書法在學生心中死板的印象，桃園市文山國小將書法結合創意，在校內教室打造出...

封館玩軌道館、探索捷運工地 桃市明起開放親子報名

暑假就要到了，桃園市政府捷運工程局為讓更多親子認識桃園軌道發展，敲定8月將辦2梯次的「三心六線‧捷伴軌道探索日」，除了能...

熱門新聞

扯！公車司機狂刷1280月票賺獎金 北市揪出7筆全部重罰

產業兩樣情！彰化無薪假達5千人 傳產起薪5萬招不到人

才遭爆下令收回南投？蔡英文明到南投參香露端倪

五股垃圾山真的變漂亮了 打造近2千坪「躲貓貓」公園

苑裡農會總幹事劉昌軒病逝 告別式10日上午舉行

柯文哲要查吃到飽搭1萬元 徐巧芯：只搭50元的查不查？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。