楊梅跆拳道暨運動場館今開工　預計2022年5月完工

桃園市「楊梅體育園區興建計畫 跆拳道暨運動場館新建工程」，今天早上舉行動工典禮，工期650天，預計2022年5月完工，將提供楊梅區居民良好的體育活動、跆拳道選手的培訓基地及競賽場，是南桃園地區重要的運動、休閒等多功能活動場館。

桃園市長鄭文燦表示，南桃園地區多年來欠缺大型運動空間，該工程基地位於國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處，規劃興建1棟地下1層及地上4層的建築物，總樓地板面積約14352平方公尺。

1樓規劃為入口大廳及游泳區域，提供游泳池、蒸氣室、烤箱、SPA池、醫護室及服務台、商店空間等；2樓至4樓提供跆拳道練習及競賽區、健身區、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室、會議及辦公室等；將地下室及戶外部分空間規劃為停車場，可提供約99輛汽車位，工程經費約新台幣7.2億元。

整體設計以消光金屬板包覆鋼構建築，利用現代幾何塊堆疊與空間相互呼應，水平垂直的韻律分割柔化建築物量體，建築外牆色彩以銀色為基底，搭配黑色金屬鋼板及深灰色茶花意象圖騰，提升整體外觀精緻度。