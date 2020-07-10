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博遊竹縣「集」一夏 暢遊地方文化館換好禮

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
「博遊竹縣」活動海報，深度小旅行將從10日開放報名。圖／縣府提供
「博遊竹縣」活動海報，深度小旅行將從10日開放報名。圖／縣府提供

新竹文化局7月推出「博遊竹縣．走館看山」國際博物館日系列活動，規劃集點換好禮、小旅行、線上虛擬博物館等活動，讓民眾可以藉由實體活動、虛擬實境了解新竹縣的文化地景，9月30日前更可到縣內20處地方文化館索取「博遊竹縣集章手冊」，兌換限量好禮。

新竹縣有許多不同主題的地方文化館，不僅免費開放參觀，更展示及推廣了新竹的在地藝術、產業文化、原住民文化、客家文化及宗教等主題，部分館所亦常態開設手作DIY課程或導覽活動，深富教育意涵。

縣府文化局長田昭容就表示，這次提供民眾索取的「博遊竹縣集章手冊」內有結合360度環景科技的「線上虛擬博物館」，只要利用手機掃瞄QR CODE，新竹縣縣史館、劉興欽漫畫教育博物館、賽夏族矮人祭場文物館及張學良故居等5個館所的現場展覽實景，立刻能顯現在手機畫面上，不需出門就能身歷其境。

縣府也與縣內各地方文化館合作企畫「深度小旅行」，由在地職人帶領為期1天的深度體驗活動，活動場次為：7/26(日)紙寮窩造紙工坊、8/01(六)蕭如松藝術園區、8/02(日)富興茶業文化館、8/09(日)賽夏族矮人祭場文物館、五峰鄉原住民族館及張學良故居以及8/15(六)於劉興欽漫畫教育館。

縣府表示活動詳情已在「博遊竹縣」活動網站(hsinchumuseums.com) 上公布，也可透過臉書搜尋「新竹縣地方文化館粉絲專頁」、「竹縣go藝思」，深度小旅行則從7/10開始報名，集章手冊集10枚則可兌換限量300份的特製版實用旅行收納包。

新竹 博物館 文化局

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