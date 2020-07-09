業界歡迎農遊券… 一券在手 花錢沒那麼痛

農委會將推出250元農遊券，全台限量500萬份，桃園市已有73家業者加入使用行列，普遍樂觀其成，「民眾一券在手，花錢沒那麼心痛」，可望帶動農業旅遊消費力，農委會昨天在市府辦說明會，市長鄭文燦肯定中央推行農遊券是正確的，市府決定加碼200萬元鼓勵學校報名參加農事小旅行，體驗在地農遊樂趣。

農遊券以電子票券形式發放，1人250元，可到合作業者場域使用消費，包括門票、農事體驗、餐飲服務、套裝遊程與農漁特產伴手禮都可抵用，符合農委會所訂10項資格的業者都可申請加入，全台已有753家業者審核通過，桃園市就有73家。

農遊券說明會吸引200多家業者、單位參加，合作業者需安裝農遊券App，以行動載具收取抵用券，並要開發票或收據給消費者，核銷流程預計1個月完成，收取票券後次月請款、月底就能撥款。

桃園蓮花季7月登場，是疫情解封後全市第1場大型觀光活動，適逢三倍券、農遊券將上路，業者樂觀其成，蓮荷園休閒農場業者王昱翔說，現在外國人進不來，國內旅遊熱絡，相信民眾領到農遊券花錢不會那麼心痛，可以帶動消費。

蓮荷園休閒農場栽種大王蓮聞名，也加入農遊券使用行列。圖／蓮荷園休閒農場提供

蓮荷園休閒農場栽種大王蓮聞名，吸引不少遊客體驗坐蓮，假日1天就湧入600人拍照，農場貼心準備打光板和LED燈，方便網美取景，連出家人也站上大王蓮雙手合十拍照，業者指出，大王蓮限重90公斤，體驗可到11月。

復興區華音山莊以栽種綠竹筍為主，推廣假日農夫農事體驗，業者王姿怡也對農遊券非常期待，相信會帶動消費、體驗意願，她也認為市府加碼校外教學，可以讓孩子有很棒的體驗，孩子會跟家長分享，還可帶動家庭旅遊。