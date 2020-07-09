快訊

【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

航空城拆遷戶抗議補償低 鄭文燦同理心爭權益

中央社 / 桃園9日電

近300名桃園航空城徵收拆遷戶，因不滿拆遷補償評點值過低及蛋黃區先建後遷承諾跳票，今天在桃園航空城聯合服務中心前集結抗議，桃園市長鄭文燦表示，會以同理心爭取居民權益。

「桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案」日前審議通過，居民近日陸續接獲地上物查估清冊，但桃園市公民監督聯盟陣線理事長林文治表示，市府查估錯誤、漏估狀況多，補償金額不夠蓋新屋，要求修正桃園市徵收補償標準，評點單價需比照新北市。

另外，機場園區（蛋黃區）的居民被要求在2024年前分批搬遷完畢，但預定安置地至今尚未完成撥用，趕不上開發期程；而蛋白區的安置住宅可能不足，質疑政府承諾跳票，無法「先建後遷」增加居民困擾。

鄭文燦強調，市府堅持先建後遷、居住正義及居民權益極大化三大原則，為提高補償標準，市府更提出10大優惠方案，以同理心為出發點，為居民爭取最大權益保障。

桃園市政府地政局表示，民眾反映補償費偏低，主要是因錯誤、漏估和違章建築等原因，市府會加速複估作業，針對違章建築也會依法認定，並放寬認定標準，提高補償。但新北市違章建築補償偏低，民眾希望比照新北市評點單價並不會比較有利。

對於民眾質疑蛋白區安置住宅不足說法，桃園市政府指出，經實地查估，蛋白區設籍戶數雖為2846戶，但實際戶數為1824戶，其他為一門牌多戶設籍，而透過配回土地重建，再加上安置住宅，共可安置3530戶，因此沒有不敷安置問題。

桃園市政府表示，目前市府負責的蛋黃區已落實先建後遷原則，至於民航局負責的蛋黃區，民航局在第三跑道建設期程調整評估後，希望一樣比照市府先建後遷原則。

建築 航空城

延伸閱讀

桃園原住民族文化會館當代藝術展 6大展區多元主題

航空城先建後遷承諾遭質疑 鄭文燦：補償歷來最優

推動桃園航空城拆遷 鄭文燦祭出10大優惠搬遷方案

聯合報黑白集／鄭文燦的五星級孝道

相關新聞

桃園親子玩樂新地標 台茂5千坪綠地公園五大主題免費玩

最近桃園青埔站區話題多，今年夏天包括新光影城、IKEA、八景島水族館Xpark將陸續開幕啟動，不讓青埔話題專美於前，位於...

農委會250元農遊券 桃園業者樂見「民眾花錢沒那麼痛」

行政院農委會將推出250元農遊券，全台限量500萬份，桃園首波已有73家業者加入使用行列，業者普遍樂觀其成，「民眾一券在手，...

桃市增10班學前特教班 預估服務300多名早療學童

為幫助身心障礙及發展遲緩幼兒早期介入，掌握學前發展黃金期，桃園市積極於幼兒園設置學前特殊教育班，今年大幅增設10班，為歷...

北橫原復興新溪口吊橋11日重新開園 8月2日前免費入園

桃園市復興區北橫新溪口吊橋全長303公尺，歷經5個多月封園整修後，11日（週六）重新對外開放，區長游正英保證比整修前更美...

竹縣國中小學全面建智慧教室 偏鄉小學網速也將達300M

新竹縣各國民中、小學獲教育部前瞻計畫補助，全面建置校園數位建設，將投入2億2600萬經費改善新竹縣學校網路硬體設備環境，...

書法作品也能成網美景點 桃園文山國小打造玩墨美術館

談到書法課，小學生們一致回應「好無聊」，為了洗刷書法在學生心中死板的印象，桃園市文山國小將書法結合創意，在校內教室打造出...

封館玩軌道館、探索捷運工地 桃市明起開放親子報名

暑假就要到了，桃園市政府捷運工程局為讓更多親子認識桃園軌道發展，敲定8月將辦2梯次的「三心六線‧捷伴軌道探索日」，除了能...

影／苗栗、花蓮首長「雙徐會」 盼共創國旅新商機

苗栗、花蓮為提振觀光旅遊促進觀光消費，苗栗縣長徐耀昌、花蓮縣長徐榛蔚昨晚同台促銷安心旅遊，並就觀光產業紓困振興、客家文化...

苗栗市文峰街、英才路口無號誌發生車禍 遭投訴好危險

苗栗市文峰街、英才路口昨天晚上發生機車、電動自行車相撞車禍，苗栗市單小姐騎車行經目睹，她投訴聯合報系這個路口每月必發生1...

弱勢三倍券補助1千元預購金 桃園首波7.3萬人受惠

振興三倍券預購7月起跑，以花1千元換3千元形式刺激消費，為保障弱勢民眾，衛福部羅列8類對象直接補助1千元預購金，桃園市有...

華威廣告訂公益月 愛心深入偏鄉

新竹縣華威廣告公司4年來照顧縣內弱勢及偏鄉家庭，昨天捐贈1輛價值130萬元的復康巴士服務身心障礙者，並捐34萬元的愛心早...

通霄自造教育中心 師生秀成果

苗栗縣通霄國中自造教育及科技中心昨天揭牌啟用，提供木工、金工及數位生活科技製造場域，希望成為海線南區師生研習及動手做的工...

熱門新聞

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

離家9年半！台南市副市長王時思請辭 「老公希望我回家」

宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照

扯！公車司機狂刷1280月票賺獎金 北市揪出7筆全部重罰

影／宜蘭女警執法不手軟 車友卻驚豔封「北宜林志玲」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。