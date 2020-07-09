航空城拆遷戶抗議補償低 鄭文燦同理心爭權益

近300名桃園航空城徵收拆遷戶，因不滿拆遷補償評點值過低及蛋黃區先建後遷承諾跳票，今天在桃園航空城聯合服務中心前集結抗議，桃園市長鄭文燦表示，會以同理心爭取居民權益。

「桃園航空城機場園區及附近地區第一期區段徵收開發案」日前審議通過，居民近日陸續接獲地上物查估清冊，但桃園市公民監督聯盟陣線理事長林文治表示，市府查估錯誤、漏估狀況多，補償金額不夠蓋新屋，要求修正桃園市徵收補償標準，評點單價需比照新北市。

另外，機場園區（蛋黃區）的居民被要求在2024年前分批搬遷完畢，但預定安置地至今尚未完成撥用，趕不上開發期程；而蛋白區的安置住宅可能不足，質疑政府承諾跳票，無法「先建後遷」增加居民困擾。

鄭文燦強調，市府堅持先建後遷、居住正義及居民權益極大化三大原則，為提高補償標準，市府更提出10大優惠方案，以同理心為出發點，為居民爭取最大權益保障。

桃園市政府地政局表示，民眾反映補償費偏低，主要是因錯誤、漏估和違章建築等原因，市府會加速複估作業，針對違章建築也會依法認定，並放寬認定標準，提高補償。但新北市違章建築補償偏低，民眾希望比照新北市評點單價並不會比較有利。

對於民眾質疑蛋白區安置住宅不足說法，桃園市政府指出，經實地查估，蛋白區設籍戶數雖為2846戶，但實際戶數為1824戶，其他為一門牌多戶設籍，而透過配回土地重建，再加上安置住宅，共可安置3530戶，因此沒有不敷安置問題。

桃園市政府表示，目前市府負責的蛋黃區已落實先建後遷原則，至於民航局負責的蛋黃區，民航局在第三跑道建設期程調整評估後，希望一樣比照市府先建後遷原則。