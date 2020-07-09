竹縣規畫打造綠色海岸風景 將從新豐鄉海岸線著手進行
新竹縣海岸線長度約11.8公里，但卻一直不是國內熱門的旅遊景點。縣府經評估認為是因一直沒有系統性規畫，決定投入5000萬元經費，打造「綠色海岸風景遊憩計畫」，希望能連結桃園市新屋綠色走廊自行車道，同時整修沿岸紅樹林景觀設施。
新竹縣長楊文科今天出席新豐鄉地方建設座談會時提到，雖然新竹縣早已建設紅樹林自行車道及紅毛港濱海自行車道，卻始終無法與新屋的綠色走廊自行車道串聯，造成兩地之間自行車道有斷點，無法共同發揮觀光效益。
楊文科表示，過去濱海區域沒有被受到重視，縣府決定提出「綠色海岸風景遊憩計畫」，範圍南從竹北市新月沙灣開始，北至新豐鄉坡頭漁港，包括與漁業署合作，將投入近5000萬經費，整修紅樹林生態保育區的生態木棧道、景觀樓、導覽解說系統等設施。
此外，還爭取到前瞻預算5420萬元，用來改善新豐鄉的「坡頭漁港」，將進行水岸環境改造及綠美化工程。縣府希望將坡頭逐步轉型為觀光休閒漁港，連同南邊的紅樹林區域打造成為國家級濕地的生態旅遊環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言