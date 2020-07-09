竹縣規畫打造綠色海岸風景 將從新豐鄉海岸線著手進行

新竹縣海岸線長度約11.8公里，但卻一直不是國內熱門的旅遊景點。縣府經評估認為是因一直沒有系統性規畫，決定投入5000萬元經費，打造「綠色海岸風景遊憩計畫」，希望能連結桃園市新屋綠色走廊自行車道，同時整修沿岸紅樹林景觀設施。

新竹縣長楊文科今天出席新豐鄉地方建設座談會時提到，雖然新竹縣早已建設紅樹林自行車道及紅毛港濱海自行車道，卻始終無法與新屋的綠色走廊自行車道串聯，造成兩地之間自行車道有斷點，無法共同發揮觀光效益。

楊文科表示，過去濱海區域沒有被受到重視，縣府決定提出「綠色海岸風景遊憩計畫」，範圍南從竹北市新月沙灣開始，北至新豐鄉坡頭漁港，包括與漁業署合作，將投入近5000萬經費，整修紅樹林生態保育區的生態木棧道、景觀樓、導覽解說系統等設施。