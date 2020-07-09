建設不分藍綠 花蓮縣長徐榛蔚訪竹市

邁入後疫情時代，各縣市政府啟動市政交流。花蓮縣長徐榛蔚今率市政團隊參訪竹市，市長林智堅親自導覽新竹公園、解說動物園再生計畫，徐另到漁人碼頭、魚鱗天梯參觀，針對海港質感建設深度交流。

林智堅去年啟動五星學習之旅，前往花蓮縣觀摩有機農漁業、科技教育及觀光政策，今天花蓮縣長徐榛蔚也率團隊來訪。

市政建設不分藍綠！林智堅說，他去年啟動五星學習之旅，前往花蓮縣觀摩有機農漁業、科技教育及觀光政策，對徐「有溫度」的施政印象深刻且獲益良多。竹市將於10月主辦「2020台灣設計展」、明年2月主辦「2021台灣燈會」，歡迎花蓮縣府團隊共襄盛舉。

徐榛蔚表示，很開心來竹市，透過會議交流許多建設想法；團隊也分享花蓮縣的縣政治理及農產業簡介，希望透過縣市交流，未來雙方能有更多合作。

市府表示，具百年歷史的新竹公園過去缺乏整合管理，林智間上任後讓全台原址現存最久的動物園重生，開幕半年已突破百萬參觀人次，為市庫挹注2800多萬元，成效斐然；另外，市府也成功招商活化湖畔料亭、玻工館春室、森林食堂、氣象站、昆蟲館、星巴克等特色景點，讓政府、企業與人民三贏。