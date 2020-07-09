青農桃園隊快閃松果購物 產地直送青農好物

桃園市青年事務局協助青農銷售通路，7月6日至8月31日於松果購物電商平台開設專區，嚴選友善農法、有機無毒農產品，將23位青農、近百樣農產從產地直送消費者手上。桃園市長鄭文燦日前與網紅Youtuber米漿小貝擔當宣傳大使，讓全台消費者有機會品嘗桃園好吃又健康的農產品。

青年局今年陸續推出青農行銷主題活動，7月6日至8月31日與「松果購物」合辦線上桃園青農展；8月辦理科技園區展售及主廚踩線團等活動。

此次登入電商平台的產品，包括具清香水梨般口感的每日限量「頂級牛角綠竹筍」，協助調節生理機能「丹參茶飲」，酸菜和湯頭分開真空包裝，吃法更多元的「湯底禮盒」，堅持有機施作的「達觀有機茶」及堅持不摻任何添加物的「吉之果友善果乾」，總計超過百樣農產從產地直送消費者手上。