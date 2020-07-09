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飯店業結合社團贈上千餐盒 感恩醫護守護疫情

中央社 / 新竹市9日電

新竹市一間飯店業者結合獅子會、扶輪社及同濟會今天舉辦感恩醫護活動，捐贈1000個餐盒給5間醫院，並提供醫護人員多項優惠，感謝他們在防疫期間的辛勞與守護。

飯店業者總經理張軒亮受訪表示，飯店約有200名員工，疫情雖然導致營收銳減，但秉持照顧員工原則，無裁員、減薪，且由於飯店為服務場所，更加積極做好第一線防疫。

張軒亮表示，疫情趨緩之際，飯店邀請國際獅子會、扶輪社與同濟會舉辦感恩醫護活動，除了捐贈1000個餐盒給台大醫院新竹分院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院、南門醫院、國軍新竹地區醫院，並提供醫護優惠，即日起至12月31日，醫護人員憑識別證至飯店各餐廳用餐享85折優惠。

張軒亮說，此外，鑒於防疫期間血庫不足，日前也與扶輪社共同舉辦捐血送飯店下午茶餐券活動，當天民眾反應熱烈，一天內募得640袋血液，盼能幫助急需輸血的病患們。

新竹 醫護人員 疫情

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