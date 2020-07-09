農委會250元農遊券 桃園業者樂見「民眾花錢沒那麼痛」

行政院農委會將推出250元農遊券，全台限量5萬份，桃園首波已有73家業者加入使用行列，業者普遍樂觀其成，「民眾一券在手，花錢沒那麼心痛」，可望帶動農業旅遊消費力；市長鄭文燦今天下午出席農遊券說明會，肯定中央推行農遊券是「正確的」，市府也決定加碼200萬元鼓勵學校報名來場農事小旅行，體驗在地農遊樂趣。

農委會的農遊券以電子票券形式發放，1人250元，可到合作業者場域使用消費，包括門票、農事體驗、餐飲服務、套裝遊程與農漁特產伴手都可抵用，只要符合農委會訂出10項資格的業者可以申請加入，目前農委會審核753家業者通過，桃園有73家。

農委會今天到桃園市政府舉行農遊券說明會，吸引200多家業者、單位出席聆聽，現場說明合作業者需安裝「農遊券」APP，以行動載具收取抵用券，並要開發票或收據給民眾，核銷預計當月收取票券、次月請款、次月底撥款，原則核銷流程1個月完成。

7月正是桃園蓮花季，也是疫情解封後，桃園第一場大型觀光活動，碰上三倍券、農遊券加持，在地業者樂見其成，蓮荷園休閒農場老闆王昱翔說，現在外國人進不來，台灣人國內旅遊熱絡，相信民眾領到了農遊券，花錢不會那麼心痛，可以帶動消費。

蓮荷園休閒農場栽種大片大王蓮聞名，平假日都吸引不少民眾體驗坐蓮，光是上周假日1天就湧入600人拍照，農場還貼心準備打光板和LED燈，方便「網美」取景，連出家人也站上大王蓮，雙手合十拍照，業者指出，大王蓮限重90公斤，體驗可到11月。