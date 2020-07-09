幼兒聽力障礙影響學習溝通 苗栗將首辦免費聽力複檢

苗栗縣年初迄今共進行164家幼兒園3533名幼童的聽力篩檢，異常率達7.2 %，但縣內各醫療院所聘用的聽力師編制少，家長如要帶幼童至外縣市大型醫院複診，需花費約500元且舟車勞頓。7月18日上午，首度在苑裡鎮衛生所、後龍鎮苗栗縣衛生局舉辦免費社區幼兒聽力複檢，衛生局呼籲幼童篩檢異常的家長踴躍帶孩子參加。

「等一下如果聽到滴滴聲，不管大小聲都要舉手讓阿姨知道喔！」苗栗縣各衛生所護理師每學期初都忙碌地攜帶純音聽力檢查儀到各公私立幼兒園，針對學齡前兒童進行免費聽力篩檢，希望藉由每年定期的學齡前兒童聽力篩檢，早期發現幼童聽力障礙，並給予適當治療和復健，以降低聽力障礙對幼童的負面影響。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，幼童如有聽力障礙，不僅會影響語言學習與溝通能力，還可能造成認知程度低落、社會適應不良及情緒協調不佳等後遺症，影響深遠，尤其幼童因耳咽管較短且角度較平，細菌易侵襲引發中耳炎或中耳積水，如有疏忽將造成傳導性聽障，但幼童表達力不足，往往只是呈現注意力不集中、學習障礙等症狀，不易被家長或老師發現。

張蕊仙強調，聽力保健是一輩子的事，除了出生時就要做新生兒聽力篩檢，3到6歲時最好再接受學齡前聽力篩檢，早期診斷早期療育，今年苗栗縣針對幼兒園幼童進行聽力篩檢，發現253人異常，鑑於縣內各醫療院所聘用的聽力師編制少，衛生局與台灣聽力語言學會、華科事業群慈善基金會合作，聘專業聽力、語言治療師，將於18日上午9至12點在苑裡鎮衛生所、苗栗縣衛生局辦理免費社區幼兒聽力複檢，因聽力檢查需要特殊儀器及適宜地點，為管控品質活動採預約報名至7月12日下班截止，詳情可電洽苗栗縣衛生局037-558540或各地衛生所。