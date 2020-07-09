紙風車大火又逢疫情影響 藝術卡車7月11日桃園復出首演

國內紙風車劇團先前因道具布景工廠暨倉庫發生火災而付之一炬，損失約新台幣5千萬元，又深受疫情影響上半年演出停擺，紙風車文教基金會表示「大火燒光布景器材，但燒不掉藝術卡車演戲給大家看的心」，將於7月11日晚上7點於桃園舉行復出首演。

紙風車劇團用5年走過319個鄉鎮，發現有許多偏鄉無法架設大舞台，自2014年發起「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，像變形金剛的卡車，兩側塗裝具有3D立體視覺效果的唐吉軻德故事，結合國內優秀表演團隊，深入學校操場、夜市，甚至停車場，已演出193場，累計觀賞人數28萬2070人。

紙風車文教基金會指出，原本今年藝術卡車會再到更多地方演出，但配合防疫政策而取消所有演出，卻在疫情趨緩之際，一場惡夜大火燒毀了紙風車劇團28年累積的布景道具，毀掉年度創作、活動商演的布景，更包含「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」的相關器材。

「即便大火燒光了器材，但燒不掉藝術卡車繼續深耕的心」，藝術卡車將在7月11日晚上7點，於桃園市桃園區民光東路與中央街登場演出，由登上全球最高收視率《央視春晚》表演的「即將成真火舞團」展現火技力與美的視覺饗宴。