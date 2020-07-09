紙風車大火又逢疫情影響 藝術卡車7月11日桃園復出首演

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
紙風車文教基金會表示，大火燒光布景器材，但燒不掉藝術卡車演戲給大家看的心，將由「即將成真火舞團」於7月11日晚上7點在桃園舉行疫後首演。圖／紙風車文教基金會提供
紙風車文教基金會表示，大火燒光布景器材，但燒不掉藝術卡車演戲給大家看的心，將由「即將成真火舞團」於7月11日晚上7點在桃園舉行疫後首演。圖／紙風車文教基金會提供

國內紙風車劇團先前因道具布景工廠暨倉庫發生火災而付之一炬，損失約新台幣5千萬元，又深受疫情影響上半年演出停擺，紙風車文教基金會表示「大火燒光布景器材，但燒不掉藝術卡車演戲給大家看的心」，將於7月11日晚上7點於桃園舉行復出首演。

紙風車劇團用5年走過319個鄉鎮，發現有許多偏鄉無法架設大舞台，自2014年發起「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，像變形金剛的卡車，兩側塗裝具有3D立體視覺效果的唐吉軻德故事，結合國內優秀表演團隊，深入學校操場、夜市，甚至停車場，已演出193場，累計觀賞人數28萬2070人。

紙風車文教基金會指出，原本今年藝術卡車會再到更多地方演出，但配合防疫政策而取消所有演出，卻在疫情趨緩之際，一場惡夜大火燒毀了紙風車劇團28年累積的布景道具，毀掉年度創作、活動商演的布景，更包含「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」的相關器材。

「即便大火燒光了器材，但燒不掉藝術卡車繼續深耕的心」，藝術卡車將在7月11日晚上7點，於桃園市桃園區民光東路與中央街登場演出，由登上全球最高收視率《央視春晚》表演的「即將成真火舞團」展現火技力與美的視覺饗宴。

紙風車文教基金會表示，即將成真火舞團已成立4年，由兩位高中時期的學長學弟，郭彥甫及蔡宏毅共同創立，他們召集台灣火舞比賽歷屆冠軍，組成一支最強的火舞團隊，2015年成為新加玻選秀節目《亞洲達人秀》的台灣代表，2017年更登上中國央視春晚。

紙風車文教基金會表示，大火燒光布景器材，但燒不掉藝術卡車演戲給大家看的心，將由「即將成真火舞團」於7月11日晚上7點在桃園舉行疫後首演。圖／紙風車文教基金會提供
紙風車文教基金會表示，大火燒光布景器材，但燒不掉藝術卡車演戲給大家看的心，將由「即將成真火舞團」於7月11日晚上7點在桃園舉行疫後首演。圖／紙風車文教基金會提供
紙風車文教基金會表示，大火燒光布景器材，但燒不掉藝術卡車演戲給大家看的心，將由「即將成真火舞團」於7月11日晚上7點在桃園舉行疫後首演。圖／紙風車文教基金會提供
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紙風車文教基金會表示，大火燒光布景器材，但燒不掉藝術卡車演戲給大家看的心，將由「即將成真火舞團」於7月11日晚上7點在桃園舉行疫後首演。圖／紙風車文教基金會提供
紙風車文教基金會表示，大火燒光布景器材，但燒不掉藝術卡車演戲給大家看的心，將由「即將成真火舞團」於7月11日晚上7點在桃園舉行疫後首演。圖／紙風車文教基金會提供

紙風車 大火 舞團

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