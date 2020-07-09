桃園原住民族文化會館當代藝術展 6大展區多元主題

桃園市長鄭文燦今天前往原住民族文化會館，出席「牽手成伴 桃原盛典」策展宣傳活動，並說明這次展出議題有「伴gluw（夥伴）」環境教育展、靜寂的盛典：原住民族當代藝術中的性別視鏡，前者串聯6大特色展區，勾勒原住民族在桃園生活的足跡，後者「靜寂的盛典」依序舉辦「迷園」、「她鄉」、「夢所」議題展，策展人號召6位知名當代原住民族藝術家，共演「原住民族性別議題」，兩檔展期都到12月31日，歡迎市民朋友體會原住民族充滿生命力的當代創作。

鄭文燦指出，原住民族的藝術創作一直是台灣重要的文化資產，在「伴gluw」環境教育展中，展名的「伴」與泰雅族語gluw兩者皆可謂夥伴，意指文化會館將與原住民族人共同結伴成長、牽手圍圓舞動文化。因此除了6大特色展區間選用南島民族編織常用的苧麻線串聯，描繪台灣原住民在桃園的生活外，也打造「QA原住民」、「族語我問你」一隅互動裝置，讓觀展者藉此學習原住民族文化知識與日常族語。

在「靜寂的盛典：原住民當代藝術中的性別視鏡」議題展中，則以原民認同及性別意識為主題，自今年2月依序推出「迷園」、「她鄉」、「夢所」共3場議題展，由策展人呂瑋倫號召6位原住民族藝術家展覽作品，透過性別視角，不僅呈現原住民族文化認同，也呈現原住民族人在各式場域中母性及女性的一面。