桃園原住民族文化會館當代藝術展 6大展區多元主題

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
「牽手成伴 桃原盛典」有兩大議題。圖／桃園市政府新聞處提供
「牽手成伴 桃原盛典」有兩大議題。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天前往原住民族文化會館，出席「牽手成伴 桃原盛典」策展宣傳活動，並說明這次展出議題有「伴gluw（夥伴）」環境教育展、靜寂的盛典：原住民族當代藝術中的性別視鏡，前者串聯6大特色展區，勾勒原住民族在桃園生活的足跡，後者「靜寂的盛典」依序舉辦「迷園」、「她鄉」、「夢所」議題展，策展人號召6位知名當代原住民族藝術家，共演「原住民族性別議題」，兩檔展期都到12月31日，歡迎市民朋友體會原住民族充滿生命力的當代創作。

鄭文燦指出，原住民族的藝術創作一直是台灣重要的文化資產，在「伴gluw」環境教育展中，展名的「伴」與泰雅族語gluw兩者皆可謂夥伴，意指文化會館將與原住民族人共同結伴成長、牽手圍圓舞動文化。因此除了6大特色展區間選用南島民族編織常用的苧麻線串聯，描繪台灣原住民在桃園的生活外，也打造「QA原住民」、「族語我問你」一隅互動裝置，讓觀展者藉此學習原住民族文化知識與日常族語。

在「靜寂的盛典：原住民當代藝術中的性別視鏡」議題展中，則以原民認同及性別意識為主題，自今年2月依序推出「迷園」、「她鄉」、「夢所」共3場議題展，由策展人呂瑋倫號召6位原住民族藝術家展覽作品，透過性別視角，不僅呈現原住民族文化認同，也呈現原住民族人在各式場域中母性及女性的一面。

鄭文燦提到，桃園原住民族的人口數已達7萬8000人，且原住民族群多樣性高，市府因此舉行各族工作坊、各族群祭典，凝聚老中青三代的共識，進而在都會區傳承原住民的文化與智慧。桃園市原住民文化會館兼具文創育成基地，不少文創及藝術家駐村，也期許該會館成為原住民族文化及藝術的搖籃。未來在青埔地區A17領航站，市府也正緊鑼密鼓的規畫原住民族電視台及國家級原住民族文創中心，打造原住民族作品典藏、展覽及流通的場域，期盼建設完成後，未來在國境大門即可欣賞台灣原住民族的各種文創作品。

兩檔展期都到12月31日，歡迎市民朋友體會原住民族充滿生命力的當代創作。圖／桃園市政府新聞處提供
兩檔展期都到12月31日，歡迎市民朋友體會原住民族充滿生命力的當代創作。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市原住民族文化會館正舉辦「牽手成伴 桃原盛典」。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市原住民族文化會館正舉辦「牽手成伴 桃原盛典」。圖／桃園市政府新聞處提供

原住民 文創 鄭文燦

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