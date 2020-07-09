書法迷還要再等等 橫山書法藝術館預計明年開館

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
橫山書法藝術館是國內第一座官方經營、以書法藝術為主題的美術館，原本今年底要營運，不過受多種因素影響，預計明年開館。圖／桃園市立美術館提供
橫山書法藝術館是國內第一座官方經營、以書法藝術為主題的美術館，原本今年底要營運，不過受多種因素影響，預計明年開館。圖／桃園市立美術館提供

位於桃園市大園區的橫山書法藝術館，以公園為「硯台」、陂塘為「墨池」的意象規畫園區，是國內第一座官方經營、以書法藝術為主題的美術館，原本今年底要營運，不過受眾多因素影響，預計明年開館。

橫山書法藝術館建築物由建築師潘天壹打造，外觀以青磚及清水模做出現代感，主體建築群發想自五方篆印，左至右以5個方盒子組成，特色獨具，榮獲2018國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎，將以書法研究與教育、形塑在地藝文特色、促進國際書藝交流為目標。

桃園市立美術館指出，因疫情肆虐，工程所需的原物料受到影響，加上人力調度等因素，預計將延期至明年開館。未來開館後須購票參觀，全票100元、優待票（桃園市民、18歲以上學生、軍警消、教育文化志工）50元，另有免費對象與團體優惠。

為培植及發掘書藝研究與評論人才，美術館表示，今年設立第一屆「橫山書法藝術館書藝研究與評論雙年獎」，徵件分為「研究論文類」與「藝術評論類」兩類，研究論文類須以書法藝術為主題，首獎15萬，優選2至3名，獎金3萬；藝術評論類以書藝概念、作品、展覽或現象等撰寫，首獎10萬，優選2至3名，獎金2萬。

美術館提醒，投稿者不限國籍、居住地，凡對書藝有興趣的國內外民眾皆可參與投件，以3年內未曾發表、未獲獎補助者為限，另外，文章以中文為主，每人每類以參加一篇為限，可同時報名兩類，欲參加者可透過Email寄件報名，或至橫山獎網站線上報名，徵件自即日起至8月31日止受理申請。

為培植及發掘書藝研究與評論人才，今年設立第一屆「橫山書法藝術館書藝研究與評論雙年獎」，徵件自即日起至8月31日止受理申請，歡迎民眾踴躍參加。圖／桃園市立美術館提供
為培植及發掘書藝研究與評論人才，今年設立第一屆「橫山書法藝術館書藝研究與評論雙年獎」，徵件自即日起至8月31日止受理申請，歡迎民眾踴躍參加。圖／桃園市立美術館提供

美術館 建築 藝術館

延伸閱讀

【場館求生2】志玲姐姐婚禮開先例獲好評 南美館從此「喜事不斷」

書法作品也能成網美景點 桃園文山國小打造玩墨美術館

呈現四季之美！日月千禧舉辦「四季澄懷」彩墨個展

影／大園許厝港鰻架地景藝術 藝術家彩繪成輕旅新景點

相關新聞

桃市增10班學前特教班 預估服務300多名早療學童

為幫助身心障礙及發展遲緩幼兒早期介入，掌握學前發展黃金期，桃園市積極於幼兒園設置學前特殊教育班，今年大幅增設10班，為歷...

北橫原復興新溪口吊橋11日重新開園 8月2日前免費入園

桃園市復興區北橫新溪口吊橋全長303公尺，歷經5個多月封園整修後，11日（週六）重新對外開放，區長游正英保證比整修前更美...

竹縣國中小學全面建智慧教室 偏鄉小學網速也將達300M

新竹縣各國民中、小學獲教育部前瞻計畫補助，全面建置校園數位建設，將投入2億2600萬經費改善新竹縣學校網路硬體設備環境，...

書法作品也能成網美景點 桃園文山國小打造玩墨美術館

談到書法課，小學生們一致回應「好無聊」，為了洗刷書法在學生心中死板的印象，桃園市文山國小將書法結合創意，在校內教室打造出...

封館玩軌道館、探索捷運工地 桃市明起開放親子報名

暑假就要到了，桃園市政府捷運工程局為讓更多親子認識桃園軌道發展，敲定8月將辦2梯次的「三心六線‧捷伴軌道探索日」，除了能...

影／苗栗、花蓮首長「雙徐會」 盼共創國旅新商機

苗栗、花蓮為提振觀光旅遊促進觀光消費，苗栗縣長徐耀昌、花蓮縣長徐榛蔚昨晚同台促銷安心旅遊，並就觀光產業紓困振興、客家文化...

苗栗市文峰街、英才路口無號誌發生車禍 遭投訴好危險

苗栗市文峰街、英才路口昨天晚上發生機車、電動自行車相撞車禍，苗栗市單小姐騎車行經目睹，她投訴聯合報系這個路口每月必發生1...

弱勢三倍券補助1千元預購金 桃園首波7.3萬人受惠

振興三倍券預購7月起跑，以花1千元換3千元形式刺激消費，為保障弱勢民眾，衛福部羅列8類對象直接補助1千元預購金，桃園市有...

華威廣告訂公益月 愛心深入偏鄉

新竹縣華威廣告公司4年來照顧縣內弱勢及偏鄉家庭，昨天捐贈1輛價值130萬元的復康巴士服務身心障礙者，並捐34萬元的愛心早...

通霄自造教育中心 師生秀成果

苗栗縣通霄國中自造教育及科技中心昨天揭牌啟用，提供木工、金工及數位生活科技製造場域，希望成為海線南區師生研習及動手做的工...

拿三倍券 竹市東門市場享優惠

新竹市搶三倍券商機，東門市場30幾家攤商推出優惠，使用200元三倍劵可買240元餐飲，500元三倍劵可換到600元商品等...

周末輕旅行／暑假桃飯店住1晚 送免費1日遊

暑假旅遊旺季來臨，振興三倍券也同時登場，桃園市府順勢加碼推出飯店住一晚、送免費一日遊，有7條路線任選，6人以上成行。其中...

熱門新聞

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照

離家9年半！台南市副市長王時思請辭 「老公希望我回家」

大巨蛋不符規定仍發照 林洲民：這不是我認識的柯文哲

影／宜蘭女警執法不手軟 車友卻驚豔封「北宜林志玲」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。