書法迷還要再等等 橫山書法藝術館預計明年開館
位於桃園市大園區的橫山書法藝術館，以公園為「硯台」、陂塘為「墨池」的意象規畫園區，是國內第一座官方經營、以書法藝術為主題的美術館，原本今年底要營運，不過受眾多因素影響，預計明年開館。
橫山書法藝術館建築物由建築師潘天壹打造，外觀以青磚及清水模做出現代感，主體建築群發想自五方篆印，左至右以5個方盒子組成，特色獨具，榮獲2018國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」金質獎，將以書法研究與教育、形塑在地藝文特色、促進國際書藝交流為目標。
桃園市立美術館指出，因疫情肆虐，工程所需的原物料受到影響，加上人力調度等因素，預計將延期至明年開館。未來開館後須購票參觀，全票100元、優待票（桃園市民、18歲以上學生、軍警消、教育文化志工）50元，另有免費對象與團體優惠。
為培植及發掘書藝研究與評論人才，美術館表示，今年設立第一屆「橫山書法藝術館書藝研究與評論雙年獎」，徵件分為「研究論文類」與「藝術評論類」兩類，研究論文類須以書法藝術為主題，首獎15萬，優選2至3名，獎金3萬；藝術評論類以書藝概念、作品、展覽或現象等撰寫，首獎10萬，優選2至3名，獎金2萬。
美術館提醒，投稿者不限國籍、居住地，凡對書藝有興趣的國內外民眾皆可參與投件，以3年內未曾發表、未獲獎補助者為限，另外，文章以中文為主，每人每類以參加一篇為限，可同時報名兩類，欲參加者可透過Email寄件報名，或至橫山獎網站線上報名，徵件自即日起至8月31日止受理申請。
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