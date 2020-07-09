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桃市增10班學前特教班 預估服務300多名早療學童

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市積極於幼兒園設置學前特殊教育班，今年大幅增設10班，預估能服務300多名學生。記者高宇震／攝影
桃園市積極於幼兒園設置學前特殊教育班，今年大幅增設10班，預估能服務300多名學生。記者高宇震／攝影

為幫助身心障礙及發展遲緩幼兒早期介入，掌握學前發展黃金期，桃園市積極於幼兒園設置學前特殊教育班，今年大幅增設10班，為歷年多，近6年累計增設32班學前身心障礙特教班，目前市學前特教班總計54班，提供1986名身心障礙及發展遲緩幼兒特殊教育服務；此次增班，預估能多服務300多名學生。

教育局表示，目前全市13區皆設有前特殊教育班，今年增設10班，包括自立國小、北勢國小、富岡國小及山腳國小學前集中式特教班各1班；菓林國小、忠福國小、大華國小、中山國小、大安國小及平興國小巡迴輔導班各1班。每班配置教師2名，集中式除2名教師外 ，更配置特教助理員1名協助，共增加24名特教教師及人力，預估能服務300多名學生。

教育局指出，學前階段是早期療育的黃金期，學前特教班招收2至5歲經醫院認定有早療需求的兒童(身心障礙及發展遲緩幼兒)，幫助他們未來進入小學普通班就讀。教育局長林明裕今天訪視龍岡國小學前特教班時表示，桃園市近年配合推動幼兒教育公共化政策，於非營利幼兒園及國中小附設幼兒園設置時，同時積極增設學前特教班，保障身心障礙學生就學權益。

龍岡國小附設幼兒園去年增設集中式特教班，招收8名身心障礙學生，一年來在2名教師及特教助理員悉心呵護教導下，學生在口語、認知及生活自理上都有明顯的進步，喜歡上學；其中1名學生小豪(化名)，更於今年升上小學，順利進入普通班就讀。

學前特教班老師王嬿如表示，小豪由於過去常待家中不出門，接受的文化刺激量不足，導致他剛入班時，有一段時間常因為想父母、阿公、阿嬤哭鬧，不願進教室，除了讓他參與團體活動，幫助適應群體生活，也發現他熱愛實做，從興趣著手，以教具培養他社會情緒及生活自理的能力。

她也指出，經醫院物理、職能、語言、小兒神經科等各項能力聯合評估，憑聯合評估報告書、身心障礙證明或相關發展遲緩證明，就能到桃園市健輔會申請進入學前特教班就讀。

教育局長林明裕今天訪視龍岡國小附設幼兒園學前特教班。記者高宇震／攝影
教育局長林明裕今天訪視龍岡國小附設幼兒園學前特教班。記者高宇震／攝影

幼兒園 教育局

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