北橫原復興新溪口吊橋11日重新開園 8月2日前免費入園

桃園市復興區北橫新溪口吊橋全長303公尺，歷經5個多月封園整修後，11日（週六）重新對外開放，區長游正英保證比整修前更美更能表現原鄉特色，8月2日前免費入園（3日起恢復門票50元），園區開放時間為上午8點至下午4點，每周二為休園日，售票截止時間為下午3時30分，歡迎遊客先行感受新溪口吊橋造型和美麗風光。

游正英表示，這次整修的區域以大漢溪對岸溪畔—溪口部落為主，環境綠美化是規畫重點有5大主要觀賞區：溪口花海、環湖步道、竹林步道、舊水圳步道及新溪口吊橋廣場。重新規畫後的新溪口吊橋廣場除了改善周邊環境、增加原住民族元素，也增設許多戶外座椅讓遊客休息，還提供定點攤位展售多樣化商品等。

另外，整修後也增闢了環湖步道、竹林步道、舊水圳步道等，遊客能沐浴在自然悠閒的山川水景之中。舊水圳步道是為活化溪口部落的舊水圳古道，使原本雜草淹沒的歷史路徑再次重現；溪口花海則是溪口部落的觀光亮眼，以泰雅族眼睛圖騰作為主軸，主題會按季節種植不同的植物呈現不同的花海景觀。

游正英說，開園後的新溪口吊橋改善過去有些讓遊客覺得不友善的觀感，整體園區規畫以遊客為導向設計，尤其是拓寬了溪口部落聯外道路及增設3處停車場，不論大型遊覽車、中型遊覽車、小客車與摩托車都有停車區域，加上吊橋雙向通行的政策，對遊客來說新溪口吊橋的觀光旅遊路線，不再只是從角板端來回，也可以直接從溪口端出發，對於不同年齡層或是身體不便的遊客來說，有更充裕時間欣賞溪口部落之美。

除此之外，園區內更增設不少便民設施包含哺乳室、部落服務資訊站等，多樣化的設備豐富園區服務功能。游正英強調，未來也將持續針對園區設施與周邊綠美化等工程再整建、增設與安檢，提供遊客更多更優質的服務與功能。

復興區公所為了新溪口吊橋重新開放，假日安排專業導覽人員定、時定點解說溪口部落這塊土地上的種種生活與故事；新溪口吊橋旅遊活動也與部落業者合作，宣傳溪口部落的文化及農事體驗行程，只要完成預約，不管是想輕鬆遊還是深度體驗的遊客都可以「FUN任玩溪口」。