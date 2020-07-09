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竹縣國中小學全面建智慧教室 偏鄉小學網速也將達300M

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
尖石鄉新光國小司馬庫斯分班也納入這次計畫，縣府教育處希望藉此縮短偏鄉與都會教育資源差距。圖／縣府提供
尖石鄉新光國小司馬庫斯分班也納入這次計畫，縣府教育處希望藉此縮短偏鄉與都會教育資源差距。圖／縣府提供

新竹縣各國民中、小學獲教育部前瞻計畫補助，全面建置校園數位建設，將投入2億2600萬經費改善新竹縣學校網路硬體設備環境，預計今年9月新學期開學就能完工使用，覆蓋全縣120所學校，建置1300間智慧教室，就連尖石鄉新光國小司馬庫斯分班都有高速上網。

新竹縣教育處表示，計畫將投入2億2674萬元經費，全面完成全縣120所國中小「智慧網路」與「智慧教室」建置，各校園內網路涵蓋率將能達到100%，其中各校光纖對外連接頻寬高達300Mbps，將以高速無線網路涵蓋連結數位學習系統。

縣長楊文科則說，計畫是由新竹縣教網中心主責，先行盤點各校網路現況，接續進行規劃及建設配置；2017年時新竹縣就獲選為前瞻數位建設計畫示範縣市，並在2018年完成首批31校國中的數位建設，今年剩餘的89校國小也將陸續完工。

為方便教師處理行政事務，計畫也將連同各校行政辦公室與偏鄉教師宿舍建置高速網路，總計將有超過1300多間的智慧教室，其中國中約594班設無線投放設備，國小高年級約715班採用「數位大黑板」，搭配平板電腦，供教師及學生於課程進行時使用。

位在新竹縣最高、最偏遠的尖石鄉新光國小司馬庫斯分班，海拔高達1500公尺，近期也已完成網路佈線及設備配置，學校對外頻寬達300Mbps，與都會區學校無異。

司馬庫斯分班詹穆彥老師就表示，過去學校固網網速太慢，反而要連自己手機熱點，上課才能順利連結數位教學資源，現在隨時能連結網路，同時搭配數位大黑板，可以讓學生利用觸控進行互動學習。

數位大黑板能讓教師更方便利用網路數位教學資源，改變傳統上課方式。圖／縣府提供
數位大黑板能讓教師更方便利用網路數位教學資源，改變傳統上課方式。圖／縣府提供

新竹 司馬庫斯 尖石鄉

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