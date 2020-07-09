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書法作品也能成網美景點 桃園文山國小打造玩墨美術館

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市文山國小將書法結合創意，在校內打造出一座小型美術館，走進裡頭彷彿來到網美拍照景點。記者陳夢茹／攝影
桃園市文山國小將書法結合創意，在校內打造出一座小型美術館，走進裡頭彷彿來到網美拍照景點。記者陳夢茹／攝影

談到書法課，小學生們一致回應「好無聊」，為了洗刷書法在學生心中死板的印象，桃園市文山國小將書法結合創意，在校內教室打造出一座小型美術館，走進裡頭彷彿來到網美拍照景點。

文山國小藝術教師王意馨表示，為反轉學生對書法的刻板印象，且現在的學生較多都是接觸傳統美術課，對現代美術相當陌生，加上學校有藝術展現的相關計畫，才決議在校園中打造一座「玩墨美術館-文山百家姓」，讓學生有機會體驗到現代美術的創作過程、布展、志工導覽，甚至執行拆除作業。

王意馨指出，玩墨美術館以墨為主軸，展場中色調皆以黑、白、灰為主，教室外頭的牆，用二年級學生練習寫毛筆字的紙張來裝飾，四年級學生負責製作展場文創商品，帆布袋上一個個看不懂的字，是由學生們的名字經字體拆解後，重組出專屬自己的文字，而五、六年級學生則負責展場佈置，無論是漆教室牆壁、桌椅，或是撿報紙和樹枝來裝飾，都由他們一手包辦。

展場中有許多類似現在當紅的網美景點，用撿來的報紙和樹枝裝飾而成的特色牆壁，懸掛的雲朵可以讓學生們自由寫下願望，下方掛滿學生的願望，一串串願望清單中，不少學生寫下「考試順利」，更有人寫道「希望大便順暢」，願望相當逗趣可愛，成為玩墨美術館中最熱門的展覽品。

五年一班學生張芷瑄說，最喜歡美術館的雲朵，因為看起來非常漂亮，而且還能寫下自己的願望；五年五班學生邱妤庭則說，可以帶更多朋友來參觀他們精心佈置的美術館，是一件很開心的事。

桃園市文山國小將書法結合創意，在校內打造出一座小型美術館，走進裡頭彷彿來到網美拍照景點。記者陳夢茹／攝影
桃園市文山國小將書法結合創意，在校內打造出一座小型美術館，走進裡頭彷彿來到網美拍照景點。記者陳夢茹／攝影
文山國小打造「玩墨美術館-文山百家姓」，讓學生有機會體驗到現代美術的創作過程、布展、志工導覽，甚至執行拆除作業。記者陳夢茹／攝影
文山國小打造「玩墨美術館-文山百家姓」，讓學生有機會體驗到現代美術的創作過程、布展、志工導覽，甚至執行拆除作業。記者陳夢茹／攝影
玩墨美術館中因為經費不足，其中兩面牆壁分別由舊報紙和樹枝裝飾而成，形成另類網美牆。揉成一團團再黏上牆壁，讓展場多了一道網美牆。記者陳夢茹／攝影
玩墨美術館中因為經費不足，其中兩面牆壁分別由舊報紙和樹枝裝飾而成，形成另類網美牆。揉成一團團再黏上牆壁，讓展場多了一道網美牆。記者陳夢茹／攝影
文山國小四年級學生負責製作展場文創商品，帆布袋上一個個看不懂的字，是由學生們的名字經字體拆解後，重組出專屬自己的文字記者陳夢茹／攝影
文山國小四年級學生負責製作展場文創商品，帆布袋上一個個看不懂的字，是由學生們的名字經字體拆解後，重組出專屬自己的文字記者陳夢茹／攝影

美術館 文創

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