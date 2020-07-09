封館玩軌道館、探索捷運工地 桃市明起開放親子報名

暑假就要到了，桃園市政府捷運工程局為讓更多親子認識桃園軌道發展，敲定8月將辦2梯次的「三心六線‧捷伴軌道探索日」，除了能獨享軌道願景館封館暢玩樂趣，在工程人員引領下將前進捷運綠線高架橋墩工程參訪，見證城市蛻變，每梯次限額15組，每組含1名國小四到六年級學童與同行家長，明天中午開放報名，請家長務必鎖定。

桃園軌道願景館位於桃園車站旁，館內除了以圖文展示桃園軌道建設發展，還有小火車、車長互動體驗等豐富親子設施，常吸引家長帶孩子到願景館同樂，很受歡迎。

三心六線‧捷伴軌道探索日活動敲定在8月3日、8月10日舉辦，活動特色包含獨享願景館封館體驗樂趣、探索捷運高架工地橋墩工程，以室內解說與戶外參觀帶領親子，了解桃園軌道演進發展及正在建設當中的三心六線捷運路網，全程參與者最後也將頒發小小軌道推廣員認證。

活動最大亮點非開放捷運高架工地莫屬，親子可近距離認識捷運綠線高架橋墩施作情況與各種大型工程機具，機會難得，歡迎家長報名帶小孩參與，就可走入進行中的桃園捷運工地，一同認識捷運綠線工程，活動時間為早上9點半到下午4點，費用全免。