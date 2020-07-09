影／苗栗、花蓮首長「雙徐會」 盼共創國旅新商機

苗栗、花蓮為提振觀光旅遊促進觀光消費，苗栗縣長徐耀昌、花蓮縣長徐榛蔚昨晚同台促銷安心旅遊，並就觀光產業紓困振興、客家文化推廣等議題經驗分享，花蓮與苗栗人文環境有不少相似之處，早年苗栗居民移居花蓮的相當多，徐耀昌與花蓮前縣長傅崑萁、現任縣長徐榛蔚夫婦都有深厚情誼，雙方期盼藉由跨縣市合作深化交流，共創國旅新商機。

花蓮縣府一行昨晚在三義西湖渡假村與苗栗縣府交流座談，兩位「徐縣長」率一級主管就觀光合作、交流分享經驗，花蓮縣府一行今天上午轉往新竹繼續參訪、交流行程。

徐耀昌在端午節前曾專程拜會花蓮縣長徐榛蔚，針對兩縣推動的慢城、客庄特色小鎮、有機農業及幸福城市等施政進行治理經驗分享，雙方未來將攜手合作，迎接後疫情時代觀光旅遊商機，也促成花蓮縣府團隊這次來苗栗參訪交流。

徐耀昌指出，苗栗與花蓮有很深淵源，早期有不少苗栗鄉親移居花蓮拓展事業，徐榛蔚縣長是他本家，花蓮前縣長傅崐萁也是他多年好友，苗栗與花蓮都致力推展觀光，兩縣情誼深厚；中央陸續推出「振興三倍券」、「客庄旅遊券」及「農遊券」等，各縣市紛紛拋出加碼方案盼帶動旅遊消費，苗栗和花蓮都擁有好山好水，各具特色，希望藉這次交流激盪出振興經濟可能的合作方案及觀光發展契機。

徐榛蔚表示，苗栗行是一趟請益之旅，盼學習苗栗的實務經驗，花蓮有很多從桃竹苗移居而來的客家族群，客庄浪漫台3線與後山幸福台9線理念不謀而合，期望讓客家文化從苗栗基地來到花蓮，未來也希望兩縣雕刻與編織藝術相互交流，激盪新的火花。

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