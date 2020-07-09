桃青年行動家徵選開跑　尋找讓世界感動的故事

桃園市府青年事務局舉辦第三屆「桃園時代青年行動家徵選」，找尋不畏環境困難仍堅持走在行動路上的青年們，脫穎而出的參選者除獲得個人組最高2萬元、團體組最高5萬元的獎金，也有參加表揚或登上媒體分享行動事蹟的機會，透過活動推廣和社群行銷感動更多人。

青年局表示，今年因新冠肺炎疫情突擊，各類的營隊、活動暫緩或延期，許多行動隨之受衝擊，即使如此仍然有許多青年轉危為機、嘗試轉型，繼續在行動路上努力前行。

為了發掘不同領域的青年行動家們，青年局依照「行動事蹟主題」分成三大類別，關注社會多元族群需要，採取行動並對被關懷者具有顯著成效或影響性的「社會關懷行動家」；透過具體行動、社群媒體等多元途徑，帶動地方發展出深具特色的永續資源的「永續發展行動家」；參與校內外社團、非營利組織或人民團體，具備使命感與堅持並以行動號召他人的「群力造夢行動家」。以各種方式感動世界的桃園時代青年，都有機會讓自己的行動被看見。