苗栗市文峰街、英才路口無號誌發生車禍 遭投訴好危險

苗栗市文峰街、英才路口昨天晚上發生機車、電動自行車相撞車禍，苗栗市單小姐騎車行經目睹，她投訴聯合報系這個路口每月必發生1次嚴重車禍，昨天又一起，沒設紅綠燈，加上昏暗易肇事，建議路口增設號誌，保障行車者權益。

單小姐向聯合報系投訴指出，文峰街、英才路口先前才發生1輛機車從文峰街出來，英才路的1輛轎車閃避，撞及路旁的機車，再衝向對向，波及路旁停車的轎車及住家，昨天晚上再發生機車相撞事故，路口鄰近英才觀光夜市，車流多且有「視線死角」，更應該增設紅綠燈，保障行車者權益。

她認為有關單位應該好好盡快正視問題，近來荷蘭提倡「人本交通」吹進台灣，不是呼籲用路人開慢一點就沒有肇事，此外，身為苗栗市民近日騎車膽戰心驚，任由「交通工讀」在英才觀光夜市指揮交通，警察人力運用疑有瑕疵，難道沒人檢討嗎？

苗栗警察分局今天調閱文峰街、英才路口車禍近3個月報案紀錄，僅有昨晚7點多發生機車、電動自行車相撞車禍，單小姐投訴的連環車禍發生於3月13日下午2點多，至於英才觀光夜市每周3天，由業者請4名義交協助疏導交通及勸導違規停車，警方也有編排警力取締違規停車，1周約200件，警方會持續加強。

苗栗縣政府工務處長古明弘表示，文峰街、英才路口100公尺內，兩側有建中街地下道、中正堂旁巷道的號誌，距離相當近，工務處將邀警方、苗栗市公所等單位會勘，研議是否增設號誌。