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弱勢三倍券補助1千元預購金 桃園首波7.3萬人受惠

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
振興三倍券預購7月起跑，以花1千元換3千元形式刺激消費，為保障弱勢民眾，衛福部羅列8類對象直接補助1千元預購金，桃園市有7萬3千餘人符合資格。記者張裕珍／攝影
振興三倍券預購7月起跑，以花1千元換3千元形式刺激消費，為保障弱勢民眾，衛福部羅列8類對象直接補助1千元預購金，桃園市有7萬3千餘人符合資格。記者張裕珍／攝影

振興三倍券預購7月起跑，以花1千元換3千元形式刺激消費，為保障弱勢民眾，衛福部羅列8類對象直接補助1千元預購金，桃園市有7萬3千餘人符合資格，市府社會局指出，中央近日已經完成第一波撥款入帳，總金額為7300萬餘元，部分無帳戶者則可在15日起到郵局領取實體3千元三倍券，免付1千元預購金。

衛福部訂出8類對象可免費領取三倍券，分別為身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助及其申請人以及低收入戶及中低收入戶未領取前列各項補助。

桃園市政府社會局統計，截至6月底符合上述8類對象有7萬3千餘人，系統也會勾稽比對，不會出現符合2種以上資格者重複領到1千元預購金狀況，由於振興三倍券將一路使用到今年底，若是在6月底之後新核定福利身份的個案，中央也會補發1千元預購金，民眾可上網https://swis.mohw.gov.tw/reecoweb查詢是否符合領預購金資格。

市府社會局指出，桃園第一波預購金7300萬餘元，已在日前由中央直接撥入符合資格者目前領取補助款的帳戶內，可自行查詢是否入帳，並進一步選擇要預購實體券還是數位綁定，至於部分民眾無帳戶者，15日後可直接持健保卡至郵局免費領取三倍券，郵局系統會註記符合8類福利資格，免付1千元預購金，相關問題可撥打1957詢問。

低收入戶 郵局 衛福部

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