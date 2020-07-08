推動桃園航空城拆遷 鄭文燦祭出10大優惠搬遷方案

桃園市航空城地上物協議價購作業如火如荼，地方爭議聲浪也不少，市長鄭文燦今天主持市政會議，再度強調先建後遷原則，並說明市府陸續加碼祭出10大優惠搬遷方案，「實際補償金不是原始查估金額，還會再往上加」，優先區合法房屋原補償500萬元可倍增至1千萬元，請公務同仁以一對一、面對面方式耐心替居民爭取最高補償。

桃園航空城計畫目標2024年2月展開全區施工，市府6月起著手地上物協議價購，未來3年也將陸續進行分配安置街廓、興建安置住宅與前期公共工程等作業，預計2022年9月完成安置街廓配地，讓居民可興建房屋，同時完成3處安置住宅以成本價出售，預計2024年第1季可入住。

鄭文燦說，現在協議價購階段不少網路謠言、地方錯誤訊息造成居民恐慌，認為補償價格過低難以興建房子，但補償單價已經提高15%，點值落在12.1，磚造或鋼筋混凝土房子每坪補償金從8.5萬元到9.5萬元不等，足以重建，且還有另外配地，至於都市計畫審定後才出現的搶建，當然不能申請補償。

至於違章建築補償原則6成可拉高到9成，像是沒有拿到建照的房屋，若能提供門牌、戶籍、水電證明或航照圖等證明，市府會協助判斷建築合法性，若為二次搬遷、程序違建戶等，也可拉高補償金。

第一階段優先搬遷區預計明年7月底要完成地上物搬遷，預計有347戶，市府已規畫加發補償費或救濟金25%的優先搬遷獎勵金、房租補助費80萬元（非合法72萬元）、人口搬遷費等補助，以優先區內的合法房屋若補償金原本在500萬元，再加上自動拆遷費、簽約獎勵金等，最高可領到1千萬元。

另外，市府也針對合法農舍、人口眾多家庭等有不同配地或差額補貼方案，鄭文燦強調，他會親自主持航空城推動委員會各項會議，請公務同仁發現若有個案疑義，務必讓居民權益極大化，「我們是居民的夥伴、最好幫手」，將心比心才可獲得航空城居民支持認同，另航空城計畫還有文化保存、教育、產業與宗教安置等議題千頭萬緒，市府會細緻處理。

近期也有非第一階段優先區的居民向市府反映希望能自願優先搬遷，領取優惠補償等，鄭文燦表示，待優先區搬遷完成後，市府未來將設定自願優先區，可讓拆遷進度快一點。