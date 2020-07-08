桃園市洽公實名制天熱民怨多 市府：滾動式檢討

台灣連續86天沒有本土個案，疫情逐漸趨緩，各項防疫措施也解封，不過桃園市政府所轄機關自4月迄今仍執行洽公實名制（實聯制）管控，人員出入仍須感應身分證或市民卡，由於天氣炎熱，這項管制已陸續引起民怨，有民眾抱怨，包括林口長庚在內等醫院都早在6月底就解除實名制管制，不解「桃園市政府到現在還在ㄍㄧㄥ什麼？」

桃園市政府秘書處長顏子傑說，依中央流行疫情指揮中心公布「實聯制措施指引」，可立即聯繫曾出入同一場所人士，市府考量防疫期間仍有疫調需求，目前仍會維持實聯制措施，針對相關資料最多保存28天以保護個人隱私，實聯制資料用途也僅限於疫調追蹤，市府執行實聯制措施也會依據指揮中心公布的方針進行「滾動式調整」。

為掌握民眾進入公眾場所足跡，桃園市政府包含市政大樓、13個區公所等機關從4月起實施洽公實名制，員工要出示識別證，民眾則出示市民卡或身分證刷卡感應，若忘了帶證件出門，則要填寫健康聲明書確認身份才能進入，管制措施迄今執行3個多月。

不過，隨著疫情逐漸趨緩，6月7日起防疫大解封，進入桃園市政府所轄公務機關所不用再強制戴口罩，但仍須配合洽公實名制，隨著天氣炎熱，不少民眾頂著烈日來洽公發現還要出示證件才能入內，明顯不耐煩，有工作人員透露，有的民眾天熱火氣大，要求配合實名制，抱怨麻煩也沒給什麼好臉色，讓執行公務的市府人員頗感無奈。

有常到市府洽公的民眾就抱怨，日前到林口長庚醫院陪病發現，進出還有紅外線熱顯像儀監測體溫，也有要求戴口罩做好防疫，但實名制管制點則早在6月底就已經撤離，「醫院風險那麼高，實名制都撤了，為什麼市府到現在都還不撤？」相當擾民。

市府雖運用電子系統執行洽公實名制，感應身分證或市民卡即可，也趁此機會推廣申辦市民卡，有民眾說，自己用智慧型手表綁定行動市民卡，進出用手表感應，卻屢屢被市府人員攔下，質疑「你這是什麼卡？」讓他不滿辦了行動市民卡卻變次等公民。

秘書處指出，桃園市府實施實名制以來，除了刷實體身分證、桃園市民卡外，同時也可以出具「桃園市行動市民卡」，透過資訊科技局的技術整合，將資訊植入4G手機的 NFC SIM卡內，透過智慧型手機刷卡更便利，已經加強教育訓練提醒公務同仁注意。