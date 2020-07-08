快訊

直播／日女接觸者抗體、外國人來台求醫 指揮中心稍晚說明

小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天

華威廣告自訂公益月 捐復康巴士、愛心早餐給竹縣弱勢

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
華威廣告公司捐贈新竹縣一輛價值130萬元的復康巴士，也捐贈34萬元的愛心早餐及160戶愛心生活物資。記者陳斯穎／攝影
華威廣告公司捐贈新竹縣一輛價值130萬元的復康巴士，也捐贈34萬元的愛心早餐及160戶愛心生活物資。記者陳斯穎／攝影

新竹縣在地企業華威廣告公司協助縣內弱勢及偏鄉家庭已邁入第4年，今天在新竹縣婦幼館舉辦「華威廣告公益月 愛心捐贈助弱勢」活動，除捐贈一輛價值130萬元的復康巴士，服務身心障礙者，也捐贈34萬元的愛心早餐及160戶愛心生活物資，將陸續送往偏鄉地區，讓愛溫暖弱勢家庭

縣長楊文科表示，感謝長期關注弱勢家庭及學童的華威廣告，積極自發性參與公益活動，回饋社會，也期盼更多善心人士、企業一同加入行列，讓更多弱勢家庭、學童也能受惠，感受社會愛心，楊文科也特別頒贈琉璃獎牌和感謝狀給華威，肯定他們的付出。

華威廣告總經理張啟表示，公司基於取之社會、回饋社會的精神，將每年7月訂為公益月，今年已邁入第4年，希望明年業績更好，可捐贈更多物資，將溫暖帶進需要的地方。

教育處副處長蔡淑貞指出，縣府從2009年起開辦陽光助學早餐計畫，免費提供健康早餐給弱勢家庭學童，10多年來已照顧1萬8892人次，供餐量已達3778萬4000份，讓弱勢學生在享用營養早餐後，開啟元氣滿滿的一天，而華威廣告自2017年獲得相關資訊後，便主動捐助「關懷弱勢愛心專戶」愛心早餐經費，今年更提高捐助金額到34萬元。

社會處長李國祿表示，華威廣告有感弱勢家庭生活困難，去年捐助100台烤箱，今年除捐贈160戶愛心生活物資給世界和平會，服務關西、新豐、五峰、尖石等地的弱勢家庭，還捐贈一輛復康巴士，目前縣內復康巴士有30多輛，盼此次捐贈能拋磚引玉，帶動更多人捐復康巴士，以汰舊換新，給身障朋友更好的服務。

華威廣告公司捐贈新竹縣一輛價值130萬元的復康巴士，服務身心障礙者。記者陳斯穎／攝影
華威廣告公司捐贈新竹縣一輛價值130萬元的復康巴士，服務身心障礙者。記者陳斯穎／攝影

愛心 弱勢家庭 廣告

延伸閱讀

竹縣添購逾4萬本課外讀物分發各校 鼓勵閱讀扎根

中小學裝冷氣…地方建議分年逐次、高樓層先裝

竹縣市公共圖書館 今起一證通

新竹縣市7日起共享圖書館資源 可跨縣市借閱及通還

相關新聞

華威廣告自訂公益月 捐復康巴士、愛心早餐給竹縣弱勢

新竹縣在地企業華威廣告公司協助縣內弱勢及偏鄉家庭已邁入第4年，今天在新竹縣婦幼館舉辦「華威廣告公益月 愛心捐贈助弱勢」活...

不滿先建後遷跳票補償評點不公 公民陣線明上街抗議

桃園航空城地上物協議價購一對一說明正熱烈展開，意外引發居民抗議，桃園市公民監督聯盟陣線決定明天發起「還我居住正義」快閃抗...

桃園居家檢疫人數增至2千人 市府緊急採購防疫關懷包

隨著疫情趨緩，商務客與境外生入境鬆綁來台，桃園市統計居家檢疫人數略幅增加，截至昨天來到1996人，由於防疫關懷包只剩26...

夏天安全戲水涼一下 苗栗市民廣場噴水設施10日開放

夏天備受期待的苗栗市「市民廣場」噴水設施，苗栗市公所今天宣布， 7月10日起開放至8月30日，每天下午3點30分至晚上7...

老學童上學防失智 桃園醫院醫師深入鄉里教醫療知識

隨著高齡化社會來臨，失智人口也逐年攀升，為預防長者失智失能，參與社區活動是良好的選擇。衛生福利部桃園醫院持續協助桃園市近...

桃園學校防中暑 中午避免戶外課程

最近高溫炎熱，各地頻創高溫，教室沒有冷氣悶熱難耐，針對是否放高溫假? 桃園市長鄭文燦昨天說，高溫假與颱風假一樣，都應該以...

戲水防溺 天候異象速離水域

桃園市消防局統計6月初以來，發生7起溺水案件，造成6死、1人獲救，新竹縣上月也發生2名高中生溺斃意外，消防局提醒，夏天戲...

林智堅騎車玩直播 傳授竹市旅行攻略

新竹市府昨天推出「跟風當網紅」、來去新竹住一晚活動，市長林智堅騎Gogoro開直播踩點舊城區，帶頭傳授「市長版」小旅行攻...

苗栗安心遊 抽百萬休旅車

苗栗縣重振縣內觀光旅遊，昨天宣布加碼推出「安心遊抽大獎」，從7月起至10月底只要到苗栗入住合法旅宿一晚，並消費滿1000...

海岸防護 透過監測擬定細緻計畫

我國海岸線大退縮，坐擁46公里海岸線的桃園也不例外，又以南邊的新屋最嚴重，昔日大片防風林逐漸消失，連軍事碉堡都一座座沒入...

桃園海岸環境監測 3單位協力

桃園市政府昨天與中央氣象局、中央大學簽訂桃園市海岸環境監測合作協議書，3年內將在桃園6處海岸建置全國首創的岸基波流觀測站...

海岸線退縮毀碉堡、逼近村莊 桃園沿海新屋最嚴重

我國沿海海岸線大退縮，坐擁46公里長海岸線的桃園也不例外，又以最南邊的新屋最嚴重，昔日大片防風林逐漸消失，連軍事碉堡都一...

熱門新聞

扯！12歲兒剛上客運就開走 母背1歲兒崩潰追車

20多萬元把知名飲料店包下 讓白沙屯信徒免費暢飲

四度動刀 女童揹牌祈願：希望白沙屯媽祖保佑我

國五端午史上最塞 宜蘭爭取重啟濱海公路截彎取直

影／大巨蛋隔半年竟冒出投手丘洞 議員遠雄火爆激辯

叫我第一名／李柏緯開酒館 金門夜晚有得聊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。