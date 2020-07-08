華威廣告自訂公益月 捐復康巴士、愛心早餐給竹縣弱勢

新竹縣在地企業華威廣告公司協助縣內弱勢及偏鄉家庭已邁入第4年，今天在新竹縣婦幼館舉辦「華威廣告公益月 愛心捐贈助弱勢」活動，除捐贈一輛價值130萬元的復康巴士，服務身心障礙者，也捐贈34萬元的愛心早餐及160戶愛心生活物資，將陸續送往偏鄉地區，讓愛溫暖弱勢家庭。

縣長楊文科表示，感謝長期關注弱勢家庭及學童的華威廣告，積極自發性參與公益活動，回饋社會，也期盼更多善心人士、企業一同加入行列，讓更多弱勢家庭、學童也能受惠，感受社會愛心，楊文科也特別頒贈琉璃獎牌和感謝狀給華威，肯定他們的付出。

華威廣告總經理張啟表示，公司基於取之社會、回饋社會的精神，將每年7月訂為公益月，今年已邁入第4年，希望明年業績更好，可捐贈更多物資，將溫暖帶進需要的地方。

教育處副處長蔡淑貞指出，縣府從2009年起開辦陽光助學早餐計畫，免費提供健康早餐給弱勢家庭學童，10多年來已照顧1萬8892人次，供餐量已達3778萬4000份，讓弱勢學生在享用營養早餐後，開啟元氣滿滿的一天，而華威廣告自2017年獲得相關資訊後，便主動捐助「關懷弱勢愛心專戶」愛心早餐經費，今年更提高捐助金額到34萬元。