不滿先建後遷跳票補償評點不公 公民陣線明上街抗議

桃園航空城地上物協議價購一對一說明正熱烈展開，意外引發居民抗議，桃園市公民監督聯盟陣線決定明天發起「還我居住正義」快閃抗議活動，該陣線榮譽理事長、市議員游吾和今天上午表示，航空城計畫號稱補償最優，但是承諾先建後拆跳票，建物拆遷補償依法必須是重建價格，徵收補償評點不公，迫使大園人走上街頭守護家園。

「為了家請站出來」，桃園市公民監督聯盟陣線發起「還我居住正義」快閃抗議活動，明天上午10時，號召弱勢居民站出來，在舊大園國中、航空城服務中心前拉布條抗議，提出落實「先建後遷」承諾、修正桃園市徵收補償標準評點單價提高為每評點15.1元、協儀價購複估後再簽署、優先搬遷及先建後遷雙軌並行人民自由選擇4大訴求。

游吾和表示，桃園航空城計畫，讓大園人再次因為航空城機場建設犧牲被迫遷移，「居民乞求政府高抬貴手，依法讓人民重建一個遮風避雨的家園」，然而政府一再承諾先建後拆，如今卻違反承諾跳票，建物拆遷補償依法必須是重建價格，如今建物評估標準與市場重建價格相比卻明顯不足。

桃園市公民監督聯盟陣線提出訴求，包括要求落實居住正義「先建後遷」承諾；要求修正桃園市徵收補償標準評點單價比照新北市，每評點為15.1元。政府辦理協議價購嚴重行政缺失，查估金額欄未填金額卻要人民簽署，如同空白支票，居民複估比例高，因此要求複估後再簽具協議價購，並建議優先搬遷、先建後拆雙軌並行，由人民自由選擇，保障弱勢居民權益。