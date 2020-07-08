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不滿先建後遷跳票補償評點不公 公民陣線明上街抗議

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市公民監督聯盟陣線抗議桃園航空城徵收補償評點不公及未落實先建後遷承諾，明天上午發起「還我居住正義」快閃抗議活動，號召弱勢居民維護自己權益。記者曾增勳／攝影
桃園市公民監督聯盟陣線抗議桃園航空城徵收補償評點不公及未落實先建後遷承諾，明天上午發起「還我居住正義」快閃抗議活動，號召弱勢居民維護自己權益。記者曾增勳／攝影

桃園航空城地上物協議價購一對一說明正熱烈展開，意外引發居民抗議，桃園市公民監督聯盟陣線決定明天發起「還我居住正義」快閃抗議活動，該陣線榮譽理事長、市議員游吾和今天上午表示，航空城計畫號稱補償最優，但是承諾先建後拆跳票，建物拆遷補償依法必須是重建價格，徵收補償評點不公，迫使大園人走上街頭守護家園。

「為了家請站出來」，桃園市公民監督聯盟陣線發起「還我居住正義」快閃抗議活動，明天上午10時，號召弱勢居民站出來，在舊大園國中、航空城服務中心前拉布條抗議，提出落實「先建後遷」承諾、修正桃園市徵收補償標準評點單價提高為每評點15.1元、協儀價購複估後再簽署、優先搬遷及先建後遷雙軌並行人民自由選擇4大訴求。

游吾和表示，桃園航空城計畫，讓大園人再次因為航空城機場建設犧牲被迫遷移，「居民乞求政府高抬貴手，依法讓人民重建一個遮風避雨的家園」，然而政府一再承諾先建後拆，如今卻違反承諾跳票，建物拆遷補償依法必須是重建價格，如今建物評估標準與市場重建價格相比卻明顯不足。

桃園市公民監督聯盟陣線提出訴求，包括要求落實居住正義「先建後遷」承諾；要求修正桃園市徵收補償標準評點單價比照新北市，每評點為15.1元。政府辦理協議價購嚴重行政缺失，查估金額欄未填金額卻要人民簽署，如同空白支票，居民複估比例高，因此要求複估後再簽具協議價購，並建議優先搬遷、先建後拆雙軌並行，由人民自由選擇，保障弱勢居民權益。

航空城 居住正義

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