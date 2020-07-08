桃園居家檢疫人數增至2千人 市府緊急採購防疫關懷包

隨著疫情趨緩，商務客與境外生入境鬆綁來台，桃園市統計居家檢疫人數略幅增加，截至昨天來到1996人，由於防疫關懷包只剩264包，市府民政局上網招標未果，啟動緊急採購，觀旅局則同步啟動8家防疫旅館，共入住626人，市府衛生局長王文彥也提到，疫情雖趨緩，但民眾危機意識明顯也跟著下降，提醒大家仍應加強防疫工作，避免零星境外移入個案造成群聚染疫可能。

王文彥今天在市政會議進行防疫專案報告表示，全球新冠肺炎疫情確診數前天新增16萬7900例，總數昨天來到1158萬餘例、53萬餘人死亡，前四大確診國家為美國、巴西、印度與俄羅斯，其中印度是在本周從第四名躍升至第三名。

我國國內疫情仍維持在449例確診，連續86天無本土個案，桃園市確診數也維持在54例，居家隔離人數只剩2人，不過王文彥研析國內外疫情，國內疫情雖趨緩，但世界多國放寬管制後，明顯看到疫情回升，提醒民眾落實防疫新生活之餘，要加強有旅遊史或其接觸者疑似個案通報。

市府民政局長陳靜航說，居家檢疫人數隨著境外生、商務返台爬升，最新有1996人逼近2千人，由於居家檢疫防疫關懷包不足，民政局招標採購後續關懷包物資，第一次流標，第二次廢標，因廠商提供中國製的體溫計規格不符，已會同政風室啟動緊急採購，預計下周交貨。

市府教育局長林明裕說，教育部優先開放13個低風險國家、地區應屆畢業生來台，包含越南、香港、澳門、泰國、帛琉、澳洲、紐西蘭、汶萊、斐濟、蒙古、不丹、寮國與柬埔寨，據統計桃園境外生有37人已經返台，請觀旅局協助入住防疫旅館。

觀光旅遊局長楊勝評表示，防疫旅館分為一般型與專案型，皆為獨棟形式，各已啟動4家防疫旅館，一般型防疫旅館入住494人、入住率83.6％，專案型防疫旅館入住132人、入住率55.5%，到9月底前還有不少人排定入住，市府將視狀況啟動其他防疫旅館。

警察局長陳國進也提到，近來居家檢疫違反規定狀況略幅增加，有記錯出關時間、違規外出訪友等，違反居家隔離、居家檢疫這一周新增5件5人，總共來到100件105人，經彙整資料後將移給衛生局裁處。