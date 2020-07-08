夏天安全戲水涼一下 苗栗市民廣場噴水設施10日開放

夏天備受期待的苗栗市「市民廣場」噴水設施，苗栗市公所今天宣布， 7月10日起開放至8月30日，每天下午3點30分至晚上7點30分，期間每周一暫停開放，進行機械保養及清洗蓄水池。

苗栗市「市民廣場」噴水設施吸引孩童戲水消暑，今年因受新冠疫情及暑假延後等因素，何時開放市民詢問度高，市公所多次清洗蓄水池設備，並試運轉確認無虞後，決定7月10日對外開放，確保戲水民眾的衛生安全。

市公所指出，市民廣場戲水設施有天上水、親子水舞、趣味開關注、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖等噴水設施，現場並配合播放國語、閩南、客家語兒歌，配合夜間燈光效果，讓音樂、視覺與戲水融為一體。

公園路燈管理所提醒民眾，勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔，進入戲水區要脫掉鞋子、勿帶寵物進入；此外活動期間，市民廣場周邊開放右側單邊停車，惟須配合不得影響附近機關出入為原則。

苗栗市長邱鎮軍歡迎市民到「市民廣場」戲水消暑，呼籲家長與小朋友務必配合相關戲水規定，及現場工作人員的各項防疫管制措施，讓戲水民眾享有一處優質的戲水空間，共同維護戲水天堂，將最好的戲水環境留給下一位使用者。