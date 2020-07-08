老學童上學防失智 桃園醫院醫師深入鄉里教醫療知識

隨著高齡化社會來臨，失智人口也逐年攀升，為預防長者失智失能，參與社區活動是良好的選擇。衛生福利部桃園醫院持續協助桃園市近13個社區關懷據點，安排院內各醫療科醫師、營養師、物理治療師、藥劑等專業講師，前往據點為爺爺奶奶上課，增加長輩對疾病的認知。

衛生福利部桃園醫院社區預防護理長劉美玲表示，俗語說「要活就要動」，不只身體要活動，腦袋更要動一動，近年來政府積極推動社區關懷照顧據點，希望結合政府及社區資源，讓居家的長輩不孤單，白天兒女外出上班時，能有一個可以與人互動、一起學習的地方，最重要的是能達到減緩失智失能的目的。

桃園醫院協助桃園市近13個社區關懷據點，安排院內各醫療科醫師為爺爺奶奶上課，例如認識常見慢性疾病高血壓、糖尿病，了解何謂心肌梗塞、退化性關節炎、為什麼爺爺容易攝護腺肥大、奶奶比較會發生泌尿道感染、居家安全如何防跌、用藥安全等，不僅有對醫療的深度了解，同時還安排園藝治療、毛巾操運動、預防五十肩、媽媽手等健身操活動，讓社區長輩多認識自己的健康。

劉美玲指出，若家中長輩每天在家看著天花板或門外發呆，不如到社區關懷照顧據點或社區發展協會多活動，倘若不知道住家附近有無這樣的社區據點或愛心協會，可詢問市政府社會局或所屬社區的里長。桃園醫院目前服務的據點，包含桃園區龍岡社區關懷據點、中聖里、中泰里、中原里關懷據點、護國宮愛心基金會，八德區高明里關懷據點與白鷺社區發展協會，中壢區中山里、復華里關懷據點等。