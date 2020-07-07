海岸線退縮毀碉堡、逼近村莊 桃園沿海新屋最嚴重

我國沿海海岸線大退縮，坐擁46公里長海岸線的桃園也不例外，又以最南邊的新屋最嚴重，昔日大片防風林逐漸消失，連軍事碉堡都一座座沒入海中，令人不勝唏噓，桃園市海岸管理工程處指出，海岸逐漸退縮會掏空既有提防，「國土越來越倒退」，未來將透過海岸監測掌握精準數據，擬定細緻海岸防護計畫，保護海洋國土資源。

桃園沿海北從大園、觀音，南至新屋都有海岸線遭侵蝕現象，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂是新屋客家人，熟稔新屋沿海地貌變遷，他提到，新屋海岸線在這10年間至少就退縮150公尺，昔日堤防陸續破堤，防風林面積大幅縮減，海岸距離最近村莊已經不到100公尺，嚴重威脅人民生活。

「碉堡一座一座都沉入海中了」，葉斯桂回憶兒時海邊防風林面積廣大，「走進去還會迷路」，現在面積越來越小，原本每250公尺就有一座的碉堡本該是海岸第一道防線，但逐年海岸線退縮，碉堡一座座消失，現在只剩下7座碉堡，他直言沿海不必要設施是加劇環境變化的兇手，令人堪憂。

葉斯桂說，突堤效應是造成淤沙、海岸流失等海岸線變化主因，以觀塘港為分界點，「南邊掏空、北邊堆積」，北邊藻礁陸續因淤沙被掩埋，還多出了一塊新生地沙丘，好不容易逐漸達到自然平衡，未來觀塘港若再興建海提，恐加劇突堤效應衝擊海岸線，珍貴的新屋石滬總有一天也可能經不起掏空、崩毀，政府應正視沿海地帶面臨的重重危機。

市府海管處長林立昌說，國土不停退縮，以桃園而言，北邊的大園呈現清淤互現，觀音以南則因突堤效應侵蝕嚴重，海岸變動已是趨勢，堤防下方恐因波浪動能不停掏空，淘沙至外海，久而久之沈陷、龜裂再來崩塌，需要完整的海岸防護計畫來執行。