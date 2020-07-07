無人機產業趨勢夯 卓中自主學習科技領域開課

無人機產業是趨勢，苗栗縣國立卓蘭高中今天與國立海洋大學教授楊宗鴻協調，新學年在自主學習科技領域，開設36個小時無人機農噴技術人員培訓課程，希望培養人才，解決在地果農勞力負擔與風險，創造青年留鄉機會。

卓蘭是「水果王國」，卓蘭高中看見地方需求，校長張智惟任職基隆高中時，與海大有緊密的課程結合，透過海大教務長張文哲規畫與牽線， 楊宗鴻今天協調，敲定無人機農噴技術人員培訓課程選項，張智惟鼓勵學生踴躍選課。

張智惟說，無人機行業發展速度極快，人力資源供不應求，具備實際操作能力的無人機操控及維護人員，勢必成為炙手可熱的人才，及強大的競爭力，無人機農噴技術人員培訓課程，希望培養在地科技人才，從生產技術的改善，來解決果農的勞力負擔與風險，更能有效降低人力成本。

此外，未來進階嘗試建立微氣候監控系統，收集地區微觀氣候大數據，與老農的觀候經驗結合，開發出卓蘭在地的氣候預報系統，整合現有的製造資源，利用大數據及電腦預測，達到供應端最佳化，跟得上農業4.0改變的速度，並掌握風口。