桃園捷運路網二階11條路線凝聚南區願景 年底送交通部

桃園市長鄭文燦今天下午前往南區青少年活動中心，出席桃園都會區捷運路網計畫2.0地方說明會（南區場），表示2.0版是桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」，以生活圈連結及環道的概念，讓桃園都市發展與捷運相互結合，除了第一階段的三心六線捷運路網，並透過形似檸檬片的三角蛛型路網，延伸規劃11條路線，採取分年分階段推動軌道建設，擘劃桃園未來30年的捷運發展願景，預計年底前提送交通部審議。

鄭文燦說，市府捷工局團隊在地方說明，蒐集地方民意及都市發展需求以後，將配合酌修路網草案規畫，預計今年底送交通部審議，以及後續各路線的計畫送審事宜，讓第一、二階段計畫都能「11實現」。

鄭文燦指出，桃園市的捷運建設計畫第一階段為「三心六線」路網，「三心」為桃園、中壢都會區及航空城特區3個都市核心，「六線」是機場捷運、捷運綠線、綠線延伸中壢、捷運棕線、三鶯線延伸八德、鐵路地下化，建設完成後，軌道服務將涵蓋超過桃園半數以上人口，機場捷運、捷運棕線、三鶯線延伸、鐵路地下化4條軌道路線將連結至台北都會區，縮短桃園與台北之間的距離，讓首都減壓，未來北北桃將成為1小時的軌道生活圈，對桃園「轉大人」非常重要。

鄭文燦說明，桃園市依據國土計畫辦理第二階段捷運路網，規畫新增桃園中壢平鎮、平鎮龍潭線、桃園蘆竹竹圍、桃園航空城、大園觀音、桃園青埔、棕線延伸市區段、中壢新屋、內壢宋屋楊梅、綠線延伸大溪段、林口龜山等11條路線，除了大溪段是綠線的延伸支線，採中運量系統外，其他路線都以輕軌系統規畫。

目前第一階段大部分的個案計畫都已如期完成可行性研究核定作業，並陸續進行綜合規畫等階段，鄭文燦希望整體路網規畫能夠持續往前邁進，讓第二階段路網計畫早日定案執行，對於桃園未來都市長期穩健發展有相當助益，捷運建設能夠讓市民朋友充分享受交通的便利。

市議員王仙蓮、王浩宇、李光達、徐其萬、彭俊豪、舒翠玲、黃敬平、鄭淑方、謝美英、市府捷工局長陳文德、龍潭區長胡星輝、楊梅區長羅國裕、中壢區長鄭詩鈿、平鎮區長鄭錦文、觀音區長洪清淵等都出席說明會。