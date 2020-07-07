自用車載客被抓包 賺150元挨罰10萬遭吊照

白牌車非法載客營業當心因小失大。苗栗一名男子今天以自用車在竹南地區載客前往竹南火車站，酌收新台幣150元，遭苗栗監理站會同警方攔查，挨罰10萬元並遭吊扣駕照、牌照。

交通部公路總局新竹區監理所苗栗監理站表示，近日接獲民眾檢舉，竹南地區疑有「白牌車」違規攬客營業，今天根據檢舉資料、可疑車號，會同苗栗縣警察局前往違規營業熱點攔檢，共攔檢5輛可疑車輛，查獲周姓男子駕駛白色自小客車，收費載送2名乘客。

苗栗監理站指出，周男坦承以喊價方式收費，載客2人前往竹南火車站，一趟酌收150元車資，車上乘客則稱，坐白牌車比較便宜，所以常會叫車；執法人員當場掣單舉發，處以10萬元罰鍰，並吊扣白牌車駕駛駕照及汽車牌照。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，「白牌車」為自用車，不屬於公路監理機關列管營業車輛，不得載客營運，如違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新台幣10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。此外，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

蘇淑賢呼籲駕駛人切勿以身試法，否則因小失大，得不償失，同時民眾若搭乘違法白牌車發生事故或糾紛，恐面臨求償無門，應選擇合法汽車運輸業者，以保障自身權益。