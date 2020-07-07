尊梨節7月11、12日登場 遊大湖嘗好梨

苗栗縣大湖尊梨進入產季，今年尊梨節7月11日、12日在台3線140.8公里處8-5餐廳前登場，立委徐志榮、農委會苗栗區農業改良場場長呂秀英、苗栗縣副縣長鄧桂菊、大湖鄉長胡娘妹、大湖地區農會總幹事徐欽志等人，今天邀請全國民眾遊大湖品嘗好梨。

大湖鄉種植水梨面積約350公頃，2012年推出「大湖尊梨」品牌，受到市場歡迎，尊梨有秋水、豐水及新興等品項，胡娘妹等人今天推薦尊梨甜度12度以上，果粒均達13A等級，味甜又多汁，此外，大湖鄉近來有多處景點，幸福花之島、羅福星紀念館、大窩生態園區等，都是不容錯過的。

胡娘妹說，鯉魚潭水庫邊幸福花之島基地，近30年沒有人為破壞，維持原始生態環境，規畫親子草原、芬多精林浴場、生態觀察區、森林地景，打造浪漫台3線客家人文景觀，羅福星紀念館去年底新館落成，大窩以護魚及保育生態出名。

大湖尊梨節11日、12日上午9點至下午4點舉行，安排尊梨評鑑頒獎，社區、客家歌手、專業舞團、雙人小丑秀表演等活動，還可以免費品嘗客家美食、綠豆湯、仙草蜜、水梨冰沙等，購買尊梨滿1000元以上，贈送涼感袖套或保冷袋的好康，歡迎鄉親來尞。