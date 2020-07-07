聽新聞
test
0:00 / 0:00
尊梨節7月11、12日登場 遊大湖嘗好梨
苗栗縣大湖尊梨進入產季，今年尊梨節7月11日、12日在台3線140.8公里處8-5餐廳前登場，立委徐志榮、農委會苗栗區農業改良場場長呂秀英、苗栗縣副縣長鄧桂菊、大湖鄉長胡娘妹、大湖地區農會總幹事徐欽志等人，今天邀請全國民眾遊大湖品嘗好梨。
大湖鄉種植水梨面積約350公頃，2012年推出「大湖尊梨」品牌，受到市場歡迎，尊梨有秋水、豐水及新興等品項，胡娘妹等人今天推薦尊梨甜度12度以上，果粒均達13A等級，味甜又多汁，此外，大湖鄉近來有多處景點，幸福花之島、羅福星紀念館、大窩生態園區等，都是不容錯過的。
胡娘妹說，鯉魚潭水庫邊幸福花之島基地，近30年沒有人為破壞，維持原始生態環境，規畫親子草原、芬多精林浴場、生態觀察區、森林地景，打造浪漫台3線客家人文景觀，羅福星紀念館去年底新館落成，大窩以護魚及保育生態出名。
大湖尊梨節11日、12日上午9點至下午4點舉行，安排尊梨評鑑頒獎，社區、客家歌手、專業舞團、雙人小丑秀表演等活動，還可以免費品嘗客家美食、綠豆湯、仙草蜜、水梨冰沙等，購買尊梨滿1000元以上，贈送涼感袖套或保冷袋的好康，歡迎鄉親來尞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言