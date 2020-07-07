影／苗栗爭取國旅商機 7月起加碼送遊客百萬名車等大獎

苗栗縣重振縣內觀光旅遊，今天宣布加碼推出「安心遊抽大獎」活動，從7月起至10月底只要到苗栗入住合法旅宿一晚，並消費滿1000元就可抽參加抽獎， 每月可抽總統套房免費住宿、頂級露營帳篷、iPhone等多項好禮，每2個月還抽出1輛百萬元休旅車，總獎額超過300萬元，苗栗縣政府歡迎各地民眾把握機會到苗栗暢遊好山好水，還有機會抽中大獎。

苗栗縣政府今天舉辦「來去苗栗客庄住一晚」中台灣好玩卡苗栗限定產品上市記者會，並宣布「安心遊抽大獎」的好康消息，縣府文化觀光局並請來台灣女婿吳鳳、客家妹陳明珠擔任苗栗觀光代言人，為苗栗豐富的旅遊特色行銷。

苗栗縣文化觀光局指出，隨疫情受控制，縣府積極重振縣內觀光，除了與南投、新竹縣政府合作推出「中台灣好玩卡景點暢遊卡」，更整合在地特色推出「苗栗限定版」產品，即日起至7月27日連續4周提供優惠，此外也推出安心遊抽大獎活動，民眾可充分利用中央部會及地方推出的各式旅遊券、三倍券遠離塵囂到苗栗享受自然風情。

文觀局指出，今夏「類出國」大爆發，全台掀起國旅熱潮，苗栗親山近海更是旅遊首選，除了國際認證的雙慢城、5大必訪步道、6個經典小鎮值得旅客深度體驗，為因應消費者旅遊習慣，推出「苗栗限定版」電子旅遊套票，全面整合熱門的在地觀光能量，串聯食、宿、遊、購、行等觀光資源，透過虛擬電子票券，環保又便利，旅客只需用手機掃描QRcode，就可以輕鬆暢遊苗栗。