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影／苗栗爭取國旅商機 7月起加碼送遊客百萬名車等大獎

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府中台灣好玩卡「苗栗限定版」今天上市，苗栗縣長徐耀昌與觀光代言人吳鳳體驗擂茶。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府中台灣好玩卡「苗栗限定版」今天上市，苗栗縣長徐耀昌與觀光代言人吳鳳體驗擂茶。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣重振縣內觀光旅遊，今天宣布加碼推出「安心遊抽大獎」活動，從7月起至10月底只要到苗栗入住合法旅宿一晚，並消費滿1000元就可抽參加抽獎， 每月可抽總統套房免費住宿、頂級露營帳篷、iPhone等多項好禮，每2個月還抽出1輛百萬元休旅車，總獎額超過300萬元，苗栗縣政府歡迎各地民眾把握機會到苗栗暢遊好山好水，還有機會抽中大獎。

苗栗縣政府今天舉辦「來去苗栗客庄住一晚」中台灣好玩卡苗栗限定產品上市記者會，並宣布「安心遊抽大獎」的好康消息，縣府文化觀光局並請來台灣女婿吳鳳、客家妹陳明珠擔任苗栗觀光代言人，為苗栗豐富的旅遊特色行銷。

苗栗縣文化觀光局指出，隨疫情受控制，縣府積極重振縣內觀光，除了與南投、新竹縣政府合作推出「中台灣好玩卡景點暢遊卡」，更整合在地特色推出「苗栗限定版」產品，即日起至7月27日連續4周提供優惠，此外也推出安心遊抽大獎活動，民眾可充分利用中央部會及地方推出的各式旅遊券、三倍券遠離塵囂到苗栗享受自然風情。

文觀局指出，今夏「類出國」大爆發，全台掀起國旅熱潮，苗栗親山近海更是旅遊首選，除了國際認證的雙慢城、5大必訪步道、6個經典小鎮值得旅客深度體驗，為因應消費者旅遊習慣，推出「苗栗限定版」電子旅遊套票，全面整合熱門的在地觀光能量，串聯食、宿、遊、購、行等觀光資源，透過虛擬電子票券，環保又便利，旅客只需用手機掃描QRcode，就可以輕鬆暢遊苗栗。

首波苗栗限定版電子旅遊套票主打三義、南庄雙慢城主題，包括舊山線鐵道自行車乘車體驗、月台茶棧的客家擂茶與麻糬體驗、鴨箱寶的木雕彩繪、蘇維拉莊園套票與三義及南庄商圈通用消費券等；另外還有飛牛牧場、金良興、巧克力雲莊等苗栗熱門景點，都囊括在苗栗限定版電子套票產品內，未來還有更多在地深度體驗遊程陸續上線，歡迎民眾持續鎖定中台灣好玩卡官網「苗栗限定」產品https://bit.ly/2YV6XZ2 。

苗栗縣政府今天舉辦「來去苗栗客庄住一晚」中台灣好玩卡苗栗限定產品上市記者會，並宣布「安心遊抽大獎」的好康消息。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦「來去苗栗客庄住一晚」中台灣好玩卡苗栗限定產品上市記者會，並宣布「安心遊抽大獎」的好康消息。記者胡蓬生／攝影
苗栗「安心遊抽大獎」活動，每2個月抽出一輛百萬元休旅車給遊客。記者胡蓬生／攝影
苗栗「安心遊抽大獎」活動，每2個月抽出一輛百萬元休旅車給遊客。記者胡蓬生／攝影
苗栗「安心遊抽大獎」活動，每2個月抽出一輛百萬元休旅車給遊客。記者胡蓬生／攝影
苗栗「安心遊抽大獎」活動，每2個月抽出一輛百萬元休旅車給遊客。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府中台灣好玩卡「苗栗限定版」今天上市，苗栗縣長徐耀昌(中)與觀光代言人台灣女婿吳鳳、客家妹陳明珠共同邀約民眾到苗栗暢遊。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府中台灣好玩卡「苗栗限定版」今天上市，苗栗縣長徐耀昌(中)與觀光代言人台灣女婿吳鳳、客家妹陳明珠共同邀約民眾到苗栗暢遊。記者胡蓬生／攝影
首波苗栗限定版電子旅遊套票主打三義、南庄雙慢城主題，包括舊山線鐵道自行車乘車體驗、月台茶棧的客家擂茶與麻糬體驗、鴨箱寶的木雕彩繪等旅遊體驗。記者胡蓬生／攝影
首波苗栗限定版電子旅遊套票主打三義、南庄雙慢城主題，包括舊山線鐵道自行車乘車體驗、月台茶棧的客家擂茶與麻糬體驗、鴨箱寶的木雕彩繪等旅遊體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦「來去苗栗客庄住一晚」中台灣好玩卡苗栗限定產品上市記者會，並宣布「安心遊抽大獎」的好康消息。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦「來去苗栗客庄住一晚」中台灣好玩卡苗栗限定產品上市記者會，並宣布「安心遊抽大獎」的好康消息。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦「來去苗栗客庄住一晚」中台灣好玩卡苗栗限定產品上市記者會，並宣布「安心遊抽大獎」的好康消息。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦「來去苗栗客庄住一晚」中台灣好玩卡苗栗限定產品上市記者會，並宣布「安心遊抽大獎」的好康消息。記者胡蓬生／攝影
首波苗栗限定版電子旅遊套票主打三義、南庄雙慢城主題，包括舊山線鐵道自行車乘車體驗、月台茶棧的客家擂茶與麻糬體驗、鴨箱寶的木雕彩繪等旅遊體驗。記者胡蓬生／攝影
首波苗栗限定版電子旅遊套票主打三義、南庄雙慢城主題，包括舊山線鐵道自行車乘車體驗、月台茶棧的客家擂茶與麻糬體驗、鴨箱寶的木雕彩繪等旅遊體驗。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 南庄

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