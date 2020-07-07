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大人帶小孩捕捉獨角仙 苗栗市公所：錯誤的身教

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市近郊苗栗銅鑼自行車道獨角仙秘境今年數量大爆發，市公所呼籲「愛牠就不要捕捉牠」。記者范榮達／攝影
苗栗市近郊苗栗銅鑼自行車道獨角仙秘境今年數量大爆發，市公所呼籲「愛牠就不要捕捉牠」。記者范榮達／攝影

苗栗市近郊苗栗銅鑼自行車道獨角仙秘境今年數量大爆發，市公所公園路燈管理所邱義鴻6月28日卻目睹3個家庭，大人帶小孩拿網子要捕捉獨角仙，他趕緊勸阻，感嘆大人做了錯誤的身教示範。

苗銅自行車道5.4公里附近是獨角仙秘境，10多棵光蠟樹每年夏天聚集大批獨角仙聚集覓食繁殖，市公所也構想串連功維敘隧道的螢火蟲復育計畫，打造生態特色旅遊亮點，過去幾年民眾展現高水準，因此今年夏天秘境獨角仙數量爆發，未料，卻有民眾不顧生態公共財捕捉，公德心破功。

邱義鴻說，他6月28日參加苗栗市公所公共造產納骨堂工程破土典禮，騎機車來回經過獨角仙秘境，目睹有3家大人帶著小孩捕捉獨角仙，經勸阻才面露尷尬收手，市公所呼籲「愛牠就不要捕捉牠」，即時帶回家獨角仙也不好養，留牠在自然環境，觀察不騷擾牠，才是正面生態教育。

自行車 車道 螢火蟲復育

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