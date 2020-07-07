影／林智堅騎車玩直播 傳授「市長版」旅行攻略
新竹市府今推出「跟風當網紅」、來去新竹住一晚活動，由市長林智堅騎gogoro開直播踩點舊城區，帶頭傳授「市長版」小旅行攻略，他說，民眾只要將竹市好吃好玩的重點拍成影片，分享「吃貨地圖」、「玩家攻略」，就有機會獲得gogoro、iPhone，入住44家旅宿搭配安心旅遊還可現折1千元，並免費獲得竹市限量加碼6000份500元現金「好玩券」，可用於134家美食、伴手禮、文創店。
林智堅今天化身網紅騎gogoro直播，公開他的美食口袋名單，沿路拜訪利利號買伴手禮、舊城區文青名店戲棚下、覓雪吃炸雞並手作雪花冰，全程以500元「好玩券」消費，教民眾怎麼玩竹市最好玩、最划算。
林智堅指出，他將美學融入公共建設，竹市許多建設都成為網美的打卡熱點，包括魚鱗天梯、青青草原、動物園、17公里南港站，最近最紅的則是剛啟動的南寮貝殼市集，匯集十多間貨櫃店家，還有一台復古咖啡車，吸引許多民眾前往吃美食、吹海風。
林智堅說，「跟風當網紅」即日起至9月底徵件，將邀請評審選出前十名，並依序贈送網美必備品gogoro、iphone、Pro攝影機、飯店住宿券7張，詳情可見https://reurl.cc/1xNl9m。另外，民眾本月起至10月底入住與市府合作的44家旅宿，便可獲得限量6000份500元的「好玩券」，面額100元5張，使用上如同現金，可在134家美食、伴手禮、文創等使用。
城銷處表示，竹市大部分的旅宿業在暑假期間每周六日訂房已趨近於滿房，或剩下較小的房型，但平日的房型尚未額滿，建議民眾可出遊能分散到平日，才能玩得輕鬆，不必人擠人。
城銷處指出，這次好玩券配合店家有六大類型，包括「正港新竹味」囊括舊城區老店家、「跟風這樣吃」精選人氣網美店家、「竹科口袋名單」宵夜場東門市場與特色居酒屋、「山海飄香而來」則是香山與南寮特色店家、「伴你玩新竹」推薦伴手禮、「手感體驗」則推特色DIY體驗，除有多元享受外，還有專屬好買優惠方案。
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