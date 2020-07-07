影／阿斌哥大愛協會攜手企業 連續5年捐百萬助弱勢學童
阿斌哥大愛協會攜手艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善基金會，今天上午連續第5年捐贈100萬元給苗栗縣政府作為縣內國中小清寒學生助學金，將由縣府教育處統籌發放給全縣145所國中小家境清寒、家遭變故或無力 負擔學雜費的學童，協助他們安心就學。
捐贈儀式上午在縣府舉辦，縣長徐耀昌、議長鍾東錦及多名縣議員到場，對阿斌哥大愛協會及艾姆勒車電公司等捐贈單位表達謝意。
徐耀昌表示，阿斌哥大愛協會由苗栗縣副議長李文斌於2009年創立，長期在地方捐贈低收入戶及邊緣戶物資，並提供急難喪葬補助、關懷老人送餐等服務工作，迄今已在苗栗、後龍、通霄、苑裡、西湖、三義、銅鑼、南庄、三灣共9個鄉鎮市設立服務據點，深入照顧地方弱勢。
2016年起阿斌哥大愛協會更實施照顧弱勢學生的助學金計畫，攜手艾姆勒車電公司每年捐贈100萬元給縣內各國中小清寒弱勢學生190人，迄今已邁入第5年，這項捐贈活動也期盼發揮拋磚馴引玉效果，讓更多企業 投入關懷弱勢。
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