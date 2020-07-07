影／阿斌哥大愛協會攜手企業 連續5年捐百萬助弱勢學童

基於保護文化資產及保障所有權人之權益，筆者認為，應在審議後立即公告。不過，即使監察院針對這類案例糾正多次，近日的桃園竹圍福海宮依舊發生類似事件。本文以監察院過去判定之彈劾、糾正案例，來檢視桃園福海宮文資審議的流程是否合法與合理？

2020-07-07 10:10