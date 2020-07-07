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三倍券效果遭疑? 鄭文燦：桃園推夜市券200換400力道強

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市搶三倍券商機，推出夜市券200元兌換400元、觀光工廠推出「1.5倍購」放大效果，夜市券可到桃園中壢4大夜市使用。圖／市府經發局提供
桃園市搶三倍券商機，推出夜市券200元兌換400元、觀光工廠推出「1.5倍購」放大效果，夜市券可到桃園中壢4大夜市使用。圖／市府經發局提供

政府正在預購發放振興三倍券，針對台北市長柯文哲質疑三倍券效果，桃園市長鄭文燦今天上午前往大園工業區參觀工廠時、受訪表示，三倍券7月15日使用，以現在登記熱烈來看，柯市長可以一起來行銷三倍券，尤其各地方政府行銷三倍券力道很強，桃園更推出夜市券200元兌換400元、觀光工廠推出「1.5倍購」放大效果，對經濟振興會引起很大迴響，三倍券振興消費大家都關心，「不需要用口水來取代大家努力的汗水」。

因應振興三倍券行銷，桃園市府加碼發放120萬元桃園夜市券，振興消費商機，市府經發局長郭裕信表示，夜市券自7月17日起到26日的10天期間，預計發放6千份，民眾可用三倍券每200元兌換成400元夜市券（面額50元共8張），各地民眾均可兌換，使用期限到9月30日，可用在桃園、中壢觀光夜市及八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市4大夜市消費，將三倍券放大2倍效果。

觀光工廠亦配合推出「1.5倍購」專案，自7月15日至8月31日止，民眾持三倍券200元可抵用購買300元專區商品、約67折，包括郭元益糕餅博物館、金格卡司蒂拉、巧克力共和國、祥儀機器人夢工廠、老K舒眠文化館、雅聞魅力博物館等14家觀光工廠及產業文化館，響應推出「1.5倍購專區」吸客。

台北市長柯文哲質疑三倍券效果，桃園市長鄭文燦（見圖）表示三倍券登記熱烈，桃園推出夜市券200元兌換400元、觀光工廠推出「1.5倍購」放大效果。記者曾增勳／攝影
台北市長柯文哲質疑三倍券效果，桃園市長鄭文燦（見圖）表示三倍券登記熱烈，桃園推出夜市券200元兌換400元、觀光工廠推出「1.5倍購」放大效果。記者曾增勳／攝影

夜市 觀光工廠 博物館

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