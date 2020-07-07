遊客亂停車垃圾亂丟 南庄鹿場苦花潭爆紅部落好煩

苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭今年夏天爆紅，湧現遊客潮，造成垃圾泛濫、車子到處停亂象，苗栗縣議員楊文昌說，昨晚部落會議及安全會議熱烈討論，決議建請鄉公所等相關單位正視，通往苦花潭產業道路禁止停車，並設置垃圾桶。

風美溪苦花潭隱身山林，又有瀑布之美，因網路傳播，成了爆紅秘境，端午節連續假期吸引遊客，也帶來大量垃圾，居民高聖光動員家族清出1輛小貨車垃圾，7月4日、5日周休二日，遊客及垃圾都不減，造成部落困擾，昨晚舉行部落及安全會議討論。