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遊客亂停車垃圾亂丟 南庄鹿場苦花潭爆紅部落好煩

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布暴紅，留下垃圾造成居民困擾。圖／高聖光提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布暴紅，留下垃圾造成居民困擾。圖／高聖光提供

苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭今年夏天爆紅，湧現遊客潮，造成垃圾泛濫、車子到處停亂象，苗栗縣議員楊文昌說，昨晚部落會議及安全會議熱烈討論，決議建請鄉公所等相關單位正視，通往苦花潭產業道路禁止停車，並設置垃圾桶。

風美溪苦花潭隱身山林，又有瀑布之美，因網路傳播，成了爆紅秘境，端午節連續假期吸引遊客，也帶來大量垃圾，居民高聖光動員家族清出1輛小貨車垃圾，7月4日、5日周休二日，遊客及垃圾都不減，造成部落困擾，昨晚舉行部落及安全會議討論。

楊文昌說，苦花潭垃圾泛濫，瓶瓶罐罐甚至溪底都有，有些還不是人力可以到達清除之處，傷害自然環境，但亂丟垃圾難查現行犯，建議南庄鄉公所等公部門勸導遊客發揮公德心，並設置一般垃圾桶、資源回收桶，至於產業道路狹窄，如果路邊停車，萬一發生意外，影響救護車、消防車進出救災救難，建議公告禁止停車，警方有所依據取締違規停車。

苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布暴紅，洐生垃圾泛濫、到處停車等亂象。圖／高聖光提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布暴紅，洐生垃圾泛濫、到處停車等亂象。圖／高聖光提供

南庄 苗栗縣 周休二日

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