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熱翻了！桃園區4公園15日起開放戲水消暑

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區民族公園戲水設施確定將於15日起開放消暑。記者張裕珍／攝影
桃園區民族公園戲水設施確定將於15日起開放消暑。記者張裕珍／攝影

受太平洋高壓及西南風沉降影響，桃園市未來一周高溫都將上看35度，不少家長都關心公園免費戲水設施何時開放？桃園區公所敲定15日起，永康公園、陽明公園、民族公園及建國公園都將開放戲水，時間從早上10點到晚上6點為止，歡迎「消暑一夏」。

桃園轄內多處公園都設有戲水設施，市府工務局6月份發文給公所，授權7月起可自行決定開放時間，桃園區公所考量疫情趨緩與民眾消暑需求，確定將於15日也就是暑假開跑的第1天開放戲水設施，開放期間與往年相同，將一路放水至8月底暑假結束。

桃園區永康公園、陽明公園、民族公園及建國公園4座公園都有戲水設施，規模大小不一，其中民族公園最受民眾歡迎，區公所在去年完成改造翻新，戲水空間還加大，整點定時噴水15分鐘，每天都吸引不少家長帶孩子自備泳圈、水槍來公園戲水消暑。

桃園區公所指出，為顧及民眾休憩品質及環境衛生安全等問題，4座公園每周會有1天暫停開放戲水設施，將派員進行清潔維護；永康公園清潔保養日為周一、陽明公園為周三、民族公園為周一、建國公園為周二，提醒民眾多加注意開放資訊，避免撲空。

桃園區民族公園戲水設施確定將於15日起開放消暑。記者張裕珍／攝影
桃園區民族公園戲水設施確定將於15日起開放消暑。記者張裕珍／攝影

疫情 高溫

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