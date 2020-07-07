熱翻了！桃園區4公園15日起開放戲水消暑

受太平洋高壓及西南風沉降影響，桃園市未來一周高溫都將上看35度，不少家長都關心公園免費戲水設施何時開放？桃園區公所敲定15日起，永康公園、陽明公園、民族公園及建國公園都將開放戲水，時間從早上10點到晚上6點為止，歡迎「消暑一夏」。

桃園轄內多處公園都設有戲水設施，市府工務局6月份發文給公所，授權7月起可自行決定開放時間，桃園區公所考量疫情趨緩與民眾消暑需求，確定將於15日也就是暑假開跑的第1天開放戲水設施，開放期間與往年相同，將一路放水至8月底暑假結束。

桃園區永康公園、陽明公園、民族公園及建國公園4座公園都有戲水設施，規模大小不一，其中民族公園最受民眾歡迎，區公所在去年完成改造翻新，戲水空間還加大，整點定時噴水15分鐘，每天都吸引不少家長帶孩子自備泳圈、水槍來公園戲水消暑。