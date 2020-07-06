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「我們要結婚了」 美女議員強悍問政下有個小女孩的心

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣美女議員張可欣要結婚了，最近曝光系列美照贏得讚嘆聲，並得到祝福。圖／張可欣提供
苗栗縣美女議員張可欣要結婚了，最近曝光系列美照贏得讚嘆聲，並得到祝福。圖／張可欣提供

苗栗縣美女議員張可欣今年5月18日在縣議會總質詢強悍問政，摃上縣長徐耀昌，2天過後520浪漫的日子，她「做回一個愛作夢的小女孩」，臉書宣布要結婚了，最近一系列結婚美照在媒體曝光，贏得一片讚嘆聲「美呆了」！並得到祝福。

張可欣長相甜美，也是苗栗縣議會美女議員之一，她是劉派精神領袖苗栗縣前縣長劉政鴻大將前縣議員張太陽的掌上明珠，2018年以23歲的年紀參選議員，初試啼聲獲得8690票，選區的最高票，全縣第二高票當選，成為最年輕的議員，她初生之犢不畏虎，大力反對通霄溪伏流水工程，並在5月18日質詢與徐耀昌針鋒相對。

許多地方政壇人當時對她問政強悍風格，留下印象深刻，沒想到張可欣2天後在臉書宣布「我們要結婚了」，她說，「520這一天，請讓我暫時卸下議員的身分，做回一個愛作夢的小女孩」，「我願意，且請你愛我之外，也愛我的家人，愛我現在正在做的事情，且希望我們彼此的愛，永遠都是蜜月期。」

張可欣決定今年11月26日結婚，最近系列結婚照曝光，她的美照及喜訊成為焦點，她難掩開心表示，未婚夫是大她兩屆的學長，她還在學時，透過友人介紹認識，愛情長跑7年，不是政治圈內人，貼心又孝順，且支持她當議員為民服務，因此點頭答應嫁人。

她在臉書的「我們要結婚了」宣言，還特別記上一筆求婚的情景，張可欣說，「然後你來，在鑼鼓喧揚的二月天。大紅色的春聯剛剛貼上，你以一貫的靦腆表情，向我求婚。猶記那時我眼裡肆虐起一場漫天大雪，而那天，陽光晴朗，如一襲水藍色的雪紡紗。」

苗栗縣美女議員張可欣要結婚了，最近曝光系列美照贏得讚嘆聲，並得到祝福。圖／張可欣提供
苗栗縣美女議員張可欣要結婚了，最近曝光系列美照贏得讚嘆聲，並得到祝福。圖／張可欣提供
苗栗縣美女議員張可欣要結婚了，最近曝光系列美照贏得讚嘆聲，並得到祝福。圖／張可欣提供
苗栗縣美女議員張可欣要結婚了，最近曝光系列美照贏得讚嘆聲，並得到祝福。圖／張可欣提供
苗栗縣美女議員張可欣要結婚了，最近曝光系列美照贏得讚嘆聲，並得到祝福。圖／張可欣提供
苗栗縣美女議員張可欣要結婚了，最近曝光系列美照贏得讚嘆聲，並得到祝福。圖／張可欣提供

結婚 苗栗縣 徐耀昌

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