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桃園捷運路網2.0增加11條輕軌路線 最快今年底送審
為提升捷運覆蓋密度、增加交通轉乘點，桃園市長鄭文燦今天於出席「桃園都會區捷運路網計畫2.0地方說明會－北區場」，宣布桃園捷運路網2.0預計再增加11條路線，最快今年底能將路網圖送交通部審議。
桃園人口數目前已達226萬人，鄭文燦表示，預計140年人口數可達300萬人，為因應未來桃園人口發展快速，除了既有的「三心六線」捷運路網外，市府進一步依據國土計畫辦理「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」桃園捷運路網2.0版本，以三角蛛型路網再延伸規畫出11條路線，總長122公里。
鄭文燦表示，11條路線分別為，桃園中壢平鎮線、平鎮龍潭線、桃園蘆竹竹圍線、桃園航空城線、大園觀音線、桃園青埔線、棕線延伸市區段、中壢新屋線、內壢宋屋楊梅線、綠線延伸大溪段、林口龜山線。他指出，一般捷運系統要蓋7年，但輕軌只需5年就可完成，因此除了「綠線延伸大溪段」是綠線的延伸支線，因此採用中運量系統，其餘路線皆以輕軌系統規畫，可降低成本、縮短工期。
鄭文燦說，桃園捷運路網2.0以30年為期，民國140年為目標年，待完成後，車站800公尺範圍服務人口的覆蓋率，將從44%、約131萬人，提升到70%、約210萬人。
至於為何要先開說明會？鄭回應，現在有規定路網圖要先核定過才能進行工程施作，捷運路網2.0版已規畫完成，今天與明天於地方舉行說明會，預計在今年底提送交通部審議，開始著手進行各路線的計畫送審。他說，希望在他的任內第一階段都能開工，第二階段也能定案，相信爭議會過去、建設會留下，讓桃園會成為全台進步最快、發展最快的城市。
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