桃園捷運路網2.0增加11條輕軌路線 最快今年底送審

為提升捷運覆蓋密度、增加交通轉乘點，桃園市長鄭文燦今天於出席「桃園都會區捷運路網計畫2.0地方說明會－北區場」，宣布桃園捷運路網2.0預計再增加11條路線，最快今年底能將路網圖送交通部審議。

桃園人口數目前已達226萬人，鄭文燦表示，預計140年人口數可達300萬人，為因應未來桃園人口發展快速，除了既有的「三心六線」捷運路網外，市府進一步依據國土計畫辦理「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」桃園捷運路網2.0版本，以三角蛛型路網再延伸規畫出11條路線，總長122公里。

鄭文燦表示，11條路線分別為，桃園中壢平鎮線、平鎮龍潭線、桃園蘆竹竹圍線、桃園航空城線、大園觀音線、桃園青埔線、棕線延伸市區段、中壢新屋線、內壢宋屋楊梅線、綠線延伸大溪段、林口龜山線。他指出，一般捷運系統要蓋7年，但輕軌只需5年就可完成，因此除了「綠線延伸大溪段」是綠線的延伸支線，因此採用中運量系統，其餘路線皆以輕軌系統規畫，可降低成本、縮短工期。

鄭文燦說，桃園捷運路網2.0以30年為期，民國140年為目標年，待完成後，車站800公尺範圍服務人口的覆蓋率，將從44%、約131萬人，提升到70%、約210萬人。