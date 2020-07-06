為幼兒打造探索基地 八德幼兒園小桃子工坊今啟用

桃園市八德幼兒園建「土盒子」小桃子工作坊作為學習區，提供幼兒自然的探索空間，讓幼兒有機會近距離觀察植物生長、參與昆蟲養育等。

八德幼兒園小桃子工坊今天啟用，桃園市長鄭文燦表示，造價100萬元的「土盒子」是由財團法人低碳健康生活基金會所捐贈，運用回收貨櫃、舊枕木、C型鋼骨架等構成，包覆紅土、粗糠竹管澆灌，屋頂利用採光散熱窗及屋頂薄層綠化，達到隔絕熱源、自然降溫效果，打造出孩子與自然共生的學習空間。

鄭文燦直呼，小桃子工坊是座「會呼吸的房子」，在降溫方面也有明顯效果，所有電源皆是利用太陽能，減碳效益更高達43.87%，讓園內幼兒有機會近距離觀察和參與，發展出不少探索活動，如比較紅土及泥土的不同、製作鹹鴨蛋、種植紅土鳳梨及地瓜等。

不僅如此，幼兒在園內種植蔬菜及水果時，看到許多昆蟲而引發幼兒的興趣，鄰近的清潔大隊更特別贈送一盒「黑水虻」（俗稱蛆）供幼兒觀察，從一開始的好奇、害怕，到透過觀察知道廚餘可以成為黑水虻寶寶的食物，看到從蛆、成蛹、成蟲、產卵到孵化的生命週期，從中了解到生命的奧妙及可貴。

鄭文燦補充，因應現今家庭型態的改變，公共化幼兒園提供課後留園服務，只要1人有需求即可開班，減輕雙薪家庭接送幼兒的負擔，此外，八德區已規畫於110學年度起在同和公園、北區青年活動中心、茄苳國小、瑞豐國小及永豐高中新建非營利幼兒園，預計可再招收28班，共742個名額。