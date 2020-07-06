民間善心捐贈救護車 桃園人車比居6都之首

桃園市觀自在慈善會今天捐贈救護車給市府消防局，消防局表示，感謝來自民間善心捐贈救護車輛，桃園市政府目前共有136輛救護車，每輛車服務約1萬6593人，人車比為6都第一。

桃園市政府消防局長謝呂泉表示，在觀自在慈善會今天捐贈後，桃園市的救護車目前共有136輛，以桃園市人口數約225萬人計算，平均每輛救護車約服務1萬6593人，較新北市3萬1956人、台北市2萬8861人、台中市2萬6322人、台南市2萬1840人、高雄市2萬388人，人車比為6都之冠。

觀自在慈善會會長李展向表示，慈善會從93年起集結1100多名會員愛心捐贈救護車，截至今年已捐贈15輛，在疫情期間也捐贈4公升抗菌洗手乳750桶及4公升酒精500桶，協助學校環境清潔消毒工作，今天捐贈的救護車價值新台幣258萬元，並配備完善救護器材，盼協助消防隊員救助更多病患。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市救護車一年出勤近10萬車次，其中急性心肌梗塞、疑似中風、重大創傷及到院前心肺功能停止等四大急重症約占1成，消防局也結合緊急救護及緊急醫療服務，並與責任醫院連線進行雲端資訊共享，希望第一時間救治急重症者。另外，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，消防局在醫療勤務出勤312車次，送醫310人，其中61人為載送肺炎確診病患。