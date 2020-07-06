影／響應蓮花季桃市府與「果然匯」合作 開發9道蓮花料理

2020桃園蓮花季已經登場，桃園市政府今年特別與餐賓餐旅事業股份有限公司共同簽署合作備忘錄，將夏日蓮花入菜，聯手研發出9道蓮花特色餐點，民眾只要到桃園統領百貨果然匯，就能吃到多種創意蓮子料理。

桃園蓮花季自昨天起8月30日盛大登場，是桃園在新冠肺炎疫情管制解封後打頭陣的關鍵活動，會場設置有6種不同風格的國際拍照景點、7公頃各式蓮花，有多種精彩表演及農事體驗。桃園市長鄭文燦表示，他曾在3年前坐過大王蓮，最重可以乘載120公斤，原本想請總統來坐，象徵在選舉中「坐得住」，結果還沒坐就選上，建議民眾有心願的話也不妨來坐坐看。

餐賓餐旅集團董事長陳啓昌說，這次蓮花季活動與果然匯合作，透過多國料理方式，將蓮花、蓮子及蓮藕融入不同菜色中，研發出9道特色料理，包括荷香蓮子米糕、酸辣蓮藕片、珍珠蓮素烤薄餅、香素蓮子奶油湯、蓮子葛豆腐、涼拌蓮蔬、蓮藕博多揚、白木耳蓮子羮及冰糖蓮花茶等，到果然匯統領店就可品嗜9道蓮花特色料理吃到飽，讓民眾能顛覆以往傳統合菜的呈現手法。

談及疫情期間餐飲業的影響，陳啓昌說，雖然在疫情期間，百貨裡的員工都比客人還多，為此鄭文燦經常關心他，擔心他生意及公司營運是否會受影響，讓陳備感溫馨，陳說，響賓公司跟別人不一樣，在桃園開店、稅也是繳給桃園市政府，能感受到鄭文燦經營在地的用心。