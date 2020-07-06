營養午餐補助採申請制惹議論 苗栗市公所：為確認資格

苗栗市長邱鎮軍重要政見國中、小營養午餐補助，新的學期將上路，最近開始受理申請作業，因要求檢附3個月內有詳細記事戶籍謄本或戶口名簿影本，惹來不便民爭議，市公所今天說明是為了確認設籍滿2年的資格，請市民諒解。

苗栗市有8所國小、3所國中7000多名學生，市公所今年9月新學期起，將補助每人每餐20元，學校最近發給學生同意書供勾選，並將由校方負責審查，但因必須檢具詳細記事戶籍謄本或戶口名簿影本，有些家長要跑一趟戶政事務所申請，紛紛向市公所反映不便民，照顧學生的美意打折。

市公所今天協調苗栗戶政事務所，增加櫃台受理申請，並說明指出，苗栗縣苗栗市公所補助營養午餐實施要點，規定學生必須設籍苗栗市滿2年，省略記事的戶籍謄本或戶口名簿無法確認資格，此外，因補助並非全面性，採申請制，也可以勾選不同意補助，另已申請同性質補助者避免重複，也不予補助。

市公所說，要求繳交詳細記事戶籍謄本或戶口名簿影本，主要目的是要看出學生設籍是否滿2年，基於隱私考量，家長至戶政事務所申請學生的個人戶籍謄本，無須全戶資料，首次申請較為不便，如果符合資格學生，下次就不必再重提申請。