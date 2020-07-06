新竹縣市7日起共享圖書館資源 可跨縣市借閱及通還

新竹縣市生活共好從閱讀開始！新竹縣長楊文科及新竹市副市長沈慧虹今天在湖口鄉立圖書館，共同宣布「新竹縣市公共圖書館一證通及聯合通還服務」，從7月7日起正式啟動，民眾可跨縣市借閱及通還書籍，共享竹市6座公共圖書館及竹縣14座公共圖書館，近150萬冊館藏資源，盡情徜徉書海中。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣市民眾因就業、生活、休閒、教育等需求同屬一個生活圈，居民往來交流頻繁，新竹縣市公共圖書館「一證通」及「通還」服務啟用，將開啟2縣市公共圖書館攜手合作的契機，提升大新竹地區的閱讀風氣及文化素養。

新竹市副市長沈慧虹表示，閱讀是教育的靈魂，新竹市閱讀能量豐沛，不僅推出「新竹市行動圖書館」APP，不只可線上預約，還可直接用手機借書，還推出「Hami Book電子書場域閱讀」服務，全市有11個據點，提供8000本書籍線上免費閱覽，鼓勵學子利用暑假期間走訪圖書館，培養閱讀習慣。

新竹縣市皆榮獲國家圖書館頒發全國「整體閱讀力表現績優城市」，竹縣府文化局長田昭容表示，未來2縣市圖書館讀者，皆可持借閱證至新竹縣市各公共圖書館開啟借閱功能，或自行登入公共圖書館自動化系統個人書房，啟用「新竹縣市公共圖書館一證通服務」，即可跨縣市借閱書籍及通還服務，提升新竹縣市的閲讀率。