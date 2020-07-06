2020青年系列徵才迎接暑期就業潮 首場新竹9日開跑

疫情解封，迎接畢業季就業潮，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署即日起將於竹、苗地區舉辦4場次「2020青年系列徵才活動」，邀請130家以上廠商參與，提供超過6000個就業機會。系列徵才首場將於7月9日上午10點至下午2點在新竹市竹光國民運動中心登場，邀請超過30家科技產業公司，釋出近2000個職缺，協助青年能盡快找到一份適合的好工作。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署指出，本次是竹、苗地區今年最大規模的徵才活動，參與廠商以科技產業為主，將提供軟體工程師、品管人員、作業員等工作機會，首場徵才包含力晶積成、全智科技、台星科等知名科學園區廠商也釋出包含工程師等工作，多達8成職缺歡迎無經驗者應徵，鼓勵應屆畢業青年踴躍把握機會。

為鼓勵社會新鮮人投身職場，現場也設置勞動部促進青年就業諮詢專區，提供青年最高10.8萬元就業獎勵諮詢服務。民眾可直接於手機掃描一下QR Code，現場廠商、職缺等資訊便可輕鬆帶著走。此外，首場活動更加碼推出找工作抽大獎，活動當天現場投遞履歷並完成面試即可參加抽獎，有平板、氣炸鍋等3C家電好禮。

活動當日將安排新竹火車站至現場的免費接駁車，歡迎民眾多加利用。「2020青年系列徵才活動」另外三場次分別為7月16日在竹北國民運動中心、8月5日在苗栗頭份國小及8月26日在新竹縣立體育館舉行。